एक्टर गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में हो गए थे बेहोश; अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मगंलवार की रात को गोविंदा अपने घर में ही बेहोश हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर से संपर्क किया गया और डॉक्टर की सलाह पर गोविंदा को कुछ दवाइयां दी गईं थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोविंदा के दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा, "डॉक्टर से बात करने के बाद उन्हें दवा दी गई और रात को 1 बजे अस्पताल की इमजरेंसी में भर्ती किया गया है।" टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार बिंदल ने आगे कहा, "गोविंदा के कई टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।" बिंदल ने गोविंदा की सेहत स जुड़ी अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है।

पैर में लगी थी गोली बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में गोविंदा गोली लगने से घायल हो गए थे। उन्होंने गलती से अपनी लाइंसेंसी पिस्तौल से खुद के पैर पर गोली चला दी थी। गोविंदा को जुहू के पास स्थित एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां घंटों की सर्जरी के बाद उनके पैरों से बुलेट निकाली गई थी।