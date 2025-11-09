'जवानी में गलती हो जाती...'Govinda की पत्नी सुनीता ने फिर किया शॉकिंग खुलासा, काफी समय से आ रही थी अनबन की खबर
अभिनेता गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) एक बार फिर अपने बेबाक खुलासों को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाने वाली सुनीता ने हाल ही में अपनी परेशान शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की और माना कि गोविंदा भले ही एक अच्छे बेटे और अच्छे भाई रहे हों, लेकिन वे एक अच्छे पति नहीं बन पाए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा 1980 और 1990 के दशक के बॉलीवुड एक्टर में से एक हैं। एक्टर ने 1986 में डेब्यू किया था और तभी से उन्हें फैशन ट्रेंडसेटर के तौर पर जाना जाने लगा। उनके कलरफुल आउटफिट, चंकी बेल्ट और बेहतरीन घड़ियों को खूब पसंद किया जाता था।
काफी समय से आ रही थी अलग होने की खबर
अपने करियर के एकदम पीक पर होने पर एक्टर ने 1987 में सुनीता से शादी कर ली। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद परिवार के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। वहीं बीते दिनों से ये कपल अपने अलगाव को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। एक तरफ जहां सुनीता बीच में आकर कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि उन्हें और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता वहीं कई बार वो ऐसे बयान दे देती हैं कि उनके रिश्ते पर शक होने लग जाता है।
यह भी पढ़ें- जब तक मैं उन्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ती... Govinda के मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर पर पत्नी सुनीता ने बोल दी ऐसी बात
गोविंदा से हुई थी गलती
हाल ही में पिंकविला से बातचीत में सुनीता ने अपनी शादी के बारे में बात की और अपने विचार शेयर किए कि अपने पति के साथ जीवन जीना कैसा रहा। शादी के बाद गोविंदा की 'गलतियों' पर खुलकर बात करते हुए सुनीता ने कहा,"अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। जवानी में इंसान गलती करता है, मैंने तो किया है, गोविंदा ने भी किया है। जब आपको एक निश्चित उम्र हो जाती है, तब गलतियां करते हो, तो शोभा नहीं देता। और क्यों करो, आपका सुंदर परिवार है, बीवी है, सुंदर बच्चे हैं, तो क्यों?”
दिल पर पत्थर रखकर रह रही हैं सुनीता
सुनीता ने आगे कहा- 'उनका सोचने का तरीका अलग है। मेरी सोचने का तरीका अलग है। आज मैं जिंदा भी हूं ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे प्यार करने चाहिए। वो (गोविंदा) हीरो है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। बीवी से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं। एक स्टार की बीवी होने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होने पड़ता है। आपको पत्थर दिल का बनना पड़ता है। मुझे ये स्वीकार करने में 38 साल हो गए। जवानी में पता नहीं था।'
वहीं जब सुनीता से पूछा गया कि क्या वो अगले जन्म में भी गोविंदा को अपने पति के रूप में चाहती हैं? इस पर सुनीता ने कहा, "मैंने तो पहले ही बता दिया था। गोविंदा एक बहुत अच्छा बेटा है, वह एक बहुत अच्छा भाई है, लेकिन एक पति नहीं। अगले जन्म तू मेरा बेटा बनके पैदा होना, पति तो तू नहीं चाहिए। साथ जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।