'जवानी में गलती हो जाती...'Govinda की पत्नी सुनीता ने फिर किया शॉकिंग खुलासा, काफी समय से आ रही थी अनबन की खबर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा 1980 और 1990 के दशक के बॉलीवुड एक्टर में से एक हैं। एक्टर ने 1986 में डेब्यू किया था और तभी से उन्हें फैशन ट्रेंडसेटर के तौर पर जाना जाने लगा। उनके कलरफुल आउटफिट, चंकी बेल्ट और बेहतरीन घड़ियों को खूब पसंद किया जाता था।

काफी समय से आ रही थी अलग होने की खबर अपने करियर के एकदम पीक पर होने पर एक्टर ने 1987 में सुनीता से शादी कर ली। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद परिवार के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। वहीं बीते दिनों से ये कपल अपने अलगाव को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। एक तरफ जहां सुनीता बीच में आकर कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि उन्हें और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता वहीं कई बार वो ऐसे बयान दे देती हैं कि उनके रिश्ते पर शक होने लग जाता है।

दिल पर पत्थर रखकर रह रही हैं सुनीता सुनीता ने आगे कहा- 'उनका सोचने का तरीका अलग है। मेरी सोचने का तरीका अलग है। आज मैं जिंदा भी हूं ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे प्यार करने चाहिए। वो (गोविंदा) हीरो है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। बीवी से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं। एक स्टार की बीवी होने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होने पड़ता है। आपको पत्थर दिल का बनना पड़ता है। मुझे ये स्वीकार करने में 38 साल हो गए। जवानी में पता नहीं था।'