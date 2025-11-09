बीवी से ज्यादा एक्टर हीरोइन के साथ... Sunita Ahuja ने गोविंदा को लेकर कही ये बात, बोलीं- दिल पर पत्थर रखा
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक्टर और उनके रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि एक एक्टर की बीवी होने के नाते आपको काफी स्ट्रांग रहना पड़ता है और काफी बार दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे अपने अगले जन्म में गोविंदा को अपना हसबैंड नहीं बनाना चाहेंगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नि सुनीता आहूजा अपनी बेबाक बातचीत और बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने गोविंदा के साथ अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि एक्टर की पत्नि होने के नाते दिल पर पत्थर रखना पड़ता है।
एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने साझा किया, "अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। जवानी में इंसान गलती करता है, मैंने तो किया है, गोविंदा ने भी किया है। लेकिन जब आपकी एक उम्र हो जाती है, तब गलतियां करते हो, तो शोभा नहीं देता। और क्यों करो, आपका सुंदर परिवार हैं, बीवी हैं, सुंदर बच्चे हैं, तो क्यों?
सुनीता ने गोविंदा के बारे में कही ये बात
इसके अलावा, गोविंदा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "देखिए, वो (गोविंदा) हीरो हैं। उनका मैं क्या बोलूं, पत्नी लोगों से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं। एक स्टार की पत्नी बनने के लिए आपको एक बहुत मजबूत महिला बनने की जरूरत होती है। आपको दिल पत्थर का बनाना पड़ता है। मुझे यह एहसास होने में शादी के 38 साल लग गए। जवानी में पता नहीं था, लेकिन अब ये बातें समझ आती हैं।
यह भी पढ़ें- जब अंडरवर्ल्ड के इशारे पर Govinda ने किया था 'ता ता थैया', पुलिस के सामने सीना चौड़ा कर कही थी ये बात!
अगले जन्म में गोविंदा को हसबैंड नहीं चाहतीं सुनीता
उन्होंने बातचीत के आखिरी में कहा कि गोविंदा "एक अच्छे पति नहीं हैं" और इसलिए, वह अगले जन्म में उन्हें अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहतीं।
गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी और 1989 में अपनी बेटी टीना के जन्म तक इसे सीक्रेट रखा था, और दशकों से एक मजबूत रिश्ता बना हुआ है। लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा दशकों से बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ियों में से एक रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनकी शादी को लेकर हो रही चर्चाओं ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।