जब अंडरवर्ल्ड के इशारे पर Govinda ने किया था 'ता ता थैया', पुलिस के सामने सीना चौड़ा कर कही थी ये बात!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दौर में सितारे अंडरवर्ल्ड के इशारे पर नाचते थे। बॉलीवुड पर उस समय पर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड ने कब्जा किया हुआ था। निर्माता से लेकर निर्देशक और एक्टर तक हर कोई अपनी फैमिली की सुरक्षा के डर से अंडरवर्ल्ड जो कहता था, वह करते थे।

कंपनी', 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई', 'ब्लैक फ्राइडे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', और 'डी-डे' जैसी फिल्मों में उस समय के डॉन के किस्सों से ही प्रेरित है। ऐसा ही एक बार गोविंदा के साथ हुआ था, जब उन्होंने पुलिस के पूछने पर साफ-साफ ये कहा था कि वह दुबई में डॉन दाऊद इब्राहिम के डर से गए थे। अंडरवर्ल्ड का 90 के दशक में बॉलीवुड पर किस कदर डर छाया हुआ था, इसका खुलासा हाल ही में पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डी शिवानंदन ने किया।

दाऊद की बेटी के लिए 83 लोग गए थे दुबई समाचार एजेंसी एएनआई से खास बातचीत एक दौरान डी शिवानंदन ने 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड की पावर बताते हुए कहा, "दाऊद इब्राहिम उस समय पर सिनेमा की सभी एक्ट्रेसेस को दुबई बुला सकता था और इनाम देकर उन्हें वापस भेज सकता था। उस समय पर दाऊद के बेटी के मनोरंजन के लिए 90 के दौर का टॉप एक्टर 83 म्यूजिशियन और एक्टर्स के साथ दुबई गया था। मैंने खुद उन्हें स्पेशल फ्लाइट में जाते और आते हुए देखा है"।

डी शिवानंदन ने ये भी बताया कि सत्या, कंपनी, शूटआउट एट वडाला, शूटआउट एट लोखंडवाला ये सारी फिल्मे गैंगस्टर की इमेज सुधारने के लिए ही बनाई गई थी। इन फिल्मों की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड ने ही की थी। पुलिस के सामने जब गोविंदा ने दिया था ऐसा जवाब शिवानंदन ने ये भी बताया कि उस समय अंडरवर्ल्ड ने सितारों के मन में किस कदर खौफ पैदा किया हुआ था। उन्होंने कहा, "एक्टर्स के पास उस समय ना कहने की कोई च्वाइस ही नहीं थी। मैं ये एडमिट करना चाहूंगा कि हमारे पास उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई साधन ही नहीं था। गोविंदा से जुड़ी एक घटना याद करते हुए उन्होंने कहा, "गोविंदा ने एक बार खुद कहा था, हम क्या करें? जाके नाच के आए हैं। हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया"।