Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब अंडरवर्ल्ड के इशारे पर Govinda ने किया था 'ता ता थैया', पुलिस के सामने सीना चौड़ा कर कही थी ये बात!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:46 PM (IST)

    90 के दशक में बॉलीवुड पर अगर किसी का राज चलता था, तो वह था 'अंडरवर्ल्ड'। फिल्मों पर पैसा लगाने से लेकर सितारों से मोटी रकम ऐंठने तक, अंडरवर्ल्ड के नाम से बॉलीवुड कांपता था। एक बार गोविंदा ने खुद पुलिस के सामने ये स्वीकार किया था कि वह दुबई में डॉन की पार्टी में नाच के आए हैं।   

    prefferd source google
    Hero Image

    जब डॉन की पार्टी में नाचे थे गोविंदा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दौर में सितारे अंडरवर्ल्ड के इशारे पर नाचते थे। बॉलीवुड पर उस समय पर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड ने कब्जा किया हुआ था। निर्माता से लेकर निर्देशक और एक्टर तक हर कोई अपनी फैमिली की सुरक्षा के डर से अंडरवर्ल्ड जो कहता था, वह करते थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंपनी''वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई''ब्लैक फ्राइडे''शूटआउट एट लोखंडवाला', और 'डी-डे' जैसी फिल्मों में उस समय के डॉन के किस्सों से ही प्रेरित है। ऐसा ही एक बार गोविंदा के साथ हुआ था, जब उन्होंने पुलिस के पूछने पर साफ-साफ ये कहा था कि वह दुबई में डॉन दाऊद इब्राहिम के डर से गए थे। अंडरवर्ल्ड का 90 के दशक में बॉलीवुड पर किस कदर डर छाया हुआ था, इसका खुलासा हाल ही में पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डी शिवानंदन ने किया। 

    दाऊद की बेटी के लिए 83 लोग गए थे दुबई

    समाचार एजेंसी एएनआई से खास बातचीत एक दौरान डी शिवानंदन ने 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड की पावर बताते हुए कहा, "दाऊद इब्राहिम उस समय पर सिनेमा की सभी एक्ट्रेसेस को दुबई बुला सकता था और इनाम देकर उन्हें वापस भेज सकता था। उस समय पर दाऊद के बेटी के मनोरंजन के लिए 90 के दौर का टॉप एक्टर 83 म्यूजिशियन और एक्टर्स के साथ दुबई गया था। मैंने खुद उन्हें स्पेशल फ्लाइट में जाते और आते हुए देखा है"। 

    यह भी पढ़ें- पत्नी सुनीता की इस हरकत से खफा हुए Govinda, सरेआम मांगनी पड़ी माफी

    डी शिवानंदन ने ये भी बताया कि सत्या, कंपनी, शूटआउट एट वडाला, शूटआउट एट लोखंडवाला ये सारी फिल्मे गैंगस्टर की इमेज सुधारने के लिए ही बनाई गई थी। इन फिल्मों की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड ने ही की थी। 

    movies on underworld

    पुलिस के सामने जब गोविंदा ने दिया था ऐसा जवाब 

    शिवानंदन ने ये भी बताया कि उस समय अंडरवर्ल्ड ने सितारों के मन में किस कदर खौफ पैदा किया हुआ था। उन्होंने कहा, "एक्टर्स के पास उस समय ना कहने की कोई च्वाइस ही नहीं थी। मैं ये एडमिट करना चाहूंगा कि हमारे पास उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई साधन ही नहीं था। गोविंदा से जुड़ी एक घटना याद करते हुए उन्होंने कहा, "गोविंदा ने एक बार खुद कहा था, हम क्या करें? जाके नाच के आए हैं। हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया"। 

     govinda

    डी शिवानंदन ने ये भी बताया कि उस समय सबसे ज्यादा जो डर में रहते थे, वह निर्माता थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कभी भी खत्म किया जा सकता है। रोशन परिवार की जब वेब सीरीज आई थी, उसमें भी ये दिखाया गया था कि 'कहो ना प्यार है' जब सफल हुई थी, तो अंडरवर्ल्ड से उन्हें पैसा वसूली के लिए फोन आया था, जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया था, तो उन पर उनके ऑफिस के बाहर गोली चला दी थी। 

    यह भी पढ़ें- जब तक मैं उन्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ती... Govinda के मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर पर पत्नी सुनीता ने बोल दी ऐसी बात