Dharmendra को खोने के गम से नहीं उभर पा रही हैं Hema Malini, कलेजा चीर देंगी उनकी ये 2 तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर ने हर किसी की आंखें नम कर दी। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक तरफ जहां पूरी इंडस्ट्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी उन्हें खोने के दर्द से नहीं उभर पा रही हैं।

हेमा मालिनी लगातार धर्मेंद्र के साथ बिताए गए उन पलों की यादों को ताजा कर रही हैं, जिन्हें वह हमेशा संजो कर रखेंगी। 4 दिन बाद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने दो और तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस का दिल भी भर आया है।

हेमा मालिनी ने इन तस्वीरों को बताया सबसे अनमोल हेमा मालिनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो बहुत ही प्यारी फोटो की सीरीज शेयर की है। पहले पोस्ट में कई फैमिली तस्वीरें हैं। पहली फोटो में हेमा मालिनी ने जहां धर्मेंद्र का हाथ थामा हुआ है, तो वहीं दूसरी फोटो में धर्मेंद्र बेटी पर प्यार लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य फोटो में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने बड़ी सी जयमाला पहनी है।

फैमिली फोटोज की सीरीज के बाद हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र संग अपनी सबसे प्यार मेमोरी भी शेयर की है। उन्होंने गुलजार साहब के निर्देशन में बनी फिल्म 'किनारा' के गाने 'एक ही ख्वाब' का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें दोनों एक-दूसरे में डूबे दिखाई दे रहे हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने कैप्शन में लिखा, "मेरी और धरम जी की सबसे प्यारी मेमोरी मूवी 'किनारा' से जुड़ी हुई है। फिल्म का निर्देशन गुलजार साहब ने किया, मूवी का गाना भूपिंदर जी और म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है"।