Ikkis के मेकर्स ने रिलीज किया Dharmendra का आखिरी वीडियो, दिवंगत असरानी के साथ एक्टर को देख इमोशनल हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एक्टर का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। अब उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस के मेकर्स ने फिल्म से उनका एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो एक कविता कहते हुए नजर आ रहे हैं।

क्या थी धर्मेंद्र की आखिरी कविता टीम ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें धर्मेंद्र फीचर हैं और इसका टाइटल है- 'आज भी जी करदा है, अपने पिंड नू जावां।' यह सुंदर कविता एक व्यक्ति के अपने होमटाउन के साथ गहरे संबंध को उजागर करती है और अंदर ही अंदर वहां जाने की लालसा और अपनी जड़ों की ओर लौटने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करती है। धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देखकर और सुनकर फैंस इमोशनल हो गए हैं।