Ikkis के मेकर्स ने रिलीज किया Dharmendra का आखिरी वीडियो, दिवंगत असरानी के साथ एक्टर को देख इमोशनल हुए फैंस
दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के निधन के बाद, उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के मेकर्स ने उनका एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक्टर अपने होमटाउन और बचपन की यादों पर एक भावुक कविता कहते दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखकर फैंस भावुक हो गए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एक्टर का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। अब उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस के मेकर्स ने फिल्म से उनका एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो एक कविता कहते हुए नजर आ रहे हैं।
क्या थी धर्मेंद्र की आखिरी कविता
टीम ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें धर्मेंद्र फीचर हैं और इसका टाइटल है- 'आज भी जी करदा है, अपने पिंड नू जावां।' यह सुंदर कविता एक व्यक्ति के अपने होमटाउन के साथ गहरे संबंध को उजागर करती है और अंदर ही अंदर वहां जाने की लालसा और अपनी जड़ों की ओर लौटने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करती है। धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देखकर और सुनकर फैंस इमोशनल हो गए हैं।
कविता में धर्मेंद्र घर वापस जाने, मवेशियों के साथ तालाब में नहाने और बचपन की तरह दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने की इच्छा के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि ‘पिंड वाली जिंदगी’ का कोई मुकाबला नहीं है और अपनी मां की याद आने की बात कहकर कविता खत्म करते हैं।
भावुक हुए एक्टर के फैंस
अब इस वीडियो के आते ही फैंस भावुक हो उठे और कमेंट्स सेक्शन में इमोशन्स का सैलाब ही आ गया। एक यूजर ने लिखा- 'बहुत भावुक!' दूसरे ने कहा- 'इससे मेरी आंखों में आंसू आ गए।' तीसरे ने लिखा- 'मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें धर्मेंद्र की याद आती है।' सबसे अजीब बात ये कि वीडियो में असरानी भी दिख रहे हैं जिनका निधन अक्टूबर में हुआ था।
कब रिलीज होगी फिल्म
इक्कीस एक आगामी ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है जिसमें अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, जो सुपरस्टार की मरणोपरांत रिलीज हो रही है। यह फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई पर केंद्रित है।
