    Dharmendra के बिना ही बनेगी 'अपने 2', फिल्म के प्रोड्यूसर ने कंफर्म करते हुए दिया ये बयान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:14 PM (IST)

    89 साल के धर्मेंद्र के निधन के बाद ये खबर सामने आई थी कि 'अपने-2' शेल्व हो गई है। खुद अनिल शर्मा ने भी इस पर मुहर लगाई थी। हालांकि, अब फिल्म के निर्माता ने ये खुद कन्फर्म किया है कि ये फिल्म शेल्व नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये फिल्म उनके दिल के कितने करीब है।

    धर्मेंद्र की 'अपने 2' नहीं हुई शेल्व

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छह दशक से ज्यादा पर्दे पर अपने अभिनय के दम पर फैंस के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद ये खबर सामने आई थी कि फैमिली ड्रामा फिल्म 'अपने 2' शेल्व हो चुकी है, जिससे शोले एक्टर के फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया था।

    हालांकि, अब इस फिल्म के निर्माता ने 'अपने 2' को शेल्व होने वाली खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए इन्हें गलत बताया है। प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने एक खास बातचीत में अपने 2 पर अपडेट देते हुए बताया कि ये फिल्म उनके लिए और धरम जी के लिए क्या थी।

    उसी जोश के साथ बनेगी अपने 2

    एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, अपने 2 के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने बयान जारी करते हुए कहा, "लोगों को इस तरह की गलत अफवाहें फैलाना बंद करना चाहिए। अपने 2 शेल्व नहीं हुई है। ये फिल्म बन रही है और उसी जोश के साथ बनेगी। हम इस पर चुपचाप होकर लगातार काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को ड्राप करने का सवाल ही नही उठता है। अपने 2 सिर्फ ट्रैक पर नहीं है, बल्कि ये हमारे बैनर का भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है"।

    निर्माता ने आगे कहा, "ये फिल्म हमेशा धरम जी की ही रहेगी। उनकी उपस्थिति, उनका जोश और उनका सोल- जिन भी चीजों के साथ वह इस फिल्म से जुड़े थे, उसने ही इस मूवी को वह बनाया, जो आज ये बनी है। अपने 2 मेरे दिल के काफी करीब है और हर तरह से ये धरम जी को श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के सीक्वल के साथ हम उन्हें, उनकी वैल्यू और उनके उस भावनाओं से भरी दुनिया को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो देओल परिवार ने ऑनस्क्रीन दिखाई थी"।

    अनिल शर्मा के बयान के बाद किया कन्फर्म

    दरअसल, गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 'अपने-2' धर्मेंद्र के बिना बना पाना नामुमकिन है, जिसके बाद मेकर्स ने ये कन्फर्म किया है कि वह अपने 2 जरूर बनाएंगे। धर्मेंद्र ने साल 2020 में फिल्म अपने 2 से एक क्लिप शेयर करते हुए बताया था कि ये फिल्म बन रही है।

    खास बात ये थी कि इस फिल्म में देओल परिवार की तीनों जनरेशन यानी कि धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल, करण देओल भी नजर आने वाले थे। हालांकि, अब धर्मेंद्र के निधन के बाद मेकर्स कहानी को कैसे मोड़ देंगे, ये देखना होगा। मेकर्स ने ये भी कन्फर्म किया कि वह इस मूवी को क्रिएटिव रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। 'अपने' साल 2007 में रिलीज हुई थी। 

