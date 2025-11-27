Dharmendra के बिना ही बनेगी 'अपने 2', फिल्म के प्रोड्यूसर ने कंफर्म करते हुए दिया ये बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छह दशक से ज्यादा पर्दे पर अपने अभिनय के दम पर फैंस के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद ये खबर सामने आई थी कि फैमिली ड्रामा फिल्म 'अपने 2' शेल्व हो चुकी है, जिससे शोले एक्टर के फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया था।

हालांकि, अब इस फिल्म के निर्माता ने 'अपने 2' को शेल्व होने वाली खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए इन्हें गलत बताया है। प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने एक खास बातचीत में अपने 2 पर अपडेट देते हुए बताया कि ये फिल्म उनके लिए और धरम जी के लिए क्या थी।

उसी जोश के साथ बनेगी अपने 2 एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, अपने 2 के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने बयान जारी करते हुए कहा, "लोगों को इस तरह की गलत अफवाहें फैलाना बंद करना चाहिए। अपने 2 शेल्व नहीं हुई है। ये फिल्म बन रही है और उसी जोश के साथ बनेगी। हम इस पर चुपचाप होकर लगातार काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को ड्राप करने का सवाल ही नही उठता है। अपने 2 सिर्फ ट्रैक पर नहीं है, बल्कि ये हमारे बैनर का भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है"।

अनिल शर्मा के बयान के बाद किया कन्फर्म दरअसल, गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 'अपने-2' धर्मेंद्र के बिना बना पाना नामुमकिन है, जिसके बाद मेकर्स ने ये कन्फर्म किया है कि वह अपने 2 जरूर बनाएंगे। धर्मेंद्र ने साल 2020 में फिल्म अपने 2 से एक क्लिप शेयर करते हुए बताया था कि ये फिल्म बन रही है।