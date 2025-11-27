Dharmendra को अस्पताल से ले जाते हुए डॉक्टर ने कही थी ये बात, गदर डायरेक्टर बोले- वह रिकवर हो रहे थे लेकिन...
89 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 4 दिन पहले निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने शाह रुख से लेकर सलमान खान सहित पूरी इंडस्ट्री का दिल तोड़ दिता था। हाल ही में देओल परिवार के करीबी और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र का अस्पताल से घर आने के बाद कैसा स्वास्थ्य था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की निधन की खबर आई, तो इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक को काफी झटका लगा। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही देओल परिवार ने उनकी रिकवरी की जानकारी फैंस के साथ साझा की थी।
उम्र के कारण सांस लेने में समस्या होने की वजह से धर्मेंद्र को 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जब उनसे मिलने वहां पर सितारे पहुंचने लगे, तो सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने ये क्लियर किया की वह रिकवर कर रहे हैं। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से उनके घर लाया गया। अब हाल ही में सनी देओल के परिवार के करीबी और गदर 2 डायरेक्टर अनिल शर्मा ने आंखों देखा हाल बयां करते हुए बताया कि अस्पताल से आने के बाद धर्मेंद्र की हालत कैसी थी।
निधन से कुछ दिन पहले कैसी थी धर्मेंद्र की हालत?
विक्की लालवानी से खास बातचीत में अनिल शर्मा ने ये बताया कि जब धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लाया गया था, तो वह उनसे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने कहा, "मैं उनके घर गया था, वह रिकवर हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, यहां तक कि अपने हाथों को भी मूव किया। वह रिकवर हो रहे थे और डॉक्टर कह रहे थे कि धरम जी बहुत मजबूत आदमी हैं"।
अनिल शर्मा ने आगे कहा, "डॉक्टर ने इस चीज को सुनिश्चित किया था कि वह सही हो जाएंगे। जब धरम जी अस्पताल में थे, तो ऐसा लग रहा था कि वह धीरे-धीरे सही हो रहे हैं, लेकिन ये उम्र अपने लक्षण दिखाती है। आप उम्र के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे और हम सब मिलकर 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाएंगे। हर कोई तैयारी भी कर रहा था"।
धर्मेंद्र-सनी सबके साथ किया काम
अनिल शर्मा के धर्मेंद्र और उनके परिवार के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं। वह एक ऐसे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र के अलावा उनके दोनों बच्चों संग भी काम किया है। पहली बार धर्मेंद्र संग अनिल शर्मा का कोलाब्रेशन फिल्म 'हुकूमत' के लिए हुआ था, उसके बाद उन्होंने फरिश्ते, तहलका, जैसी फिल्मों में साथ काम किया।
धर्मेंद्र ही नहीं उनके बड़े बेटे सनी देओल के साथ अनिल शर्मा 'गदर एक प्रेम कथा'. 'हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई', 'सिंह साब द ग्रेट' और गदर 2 में काम कर चुके हैं। 2023 में गदर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बाढ़ ही ला दी थी।
