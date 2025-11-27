Language
    Dharmendra की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने किया परफॉर्म, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए इकठ्ठा हुए सितारे

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:39 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए। सोनू निगम ने उन्हें याद करते हुए परफॉर्मेंस दी। सलमान खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित समेत कई कलाकार अभिनेता के पुरानी यादों और उनके शानदार करियर को सेलिब्रेट करने के लिए इस प्रेयर मीट में शामिल हुए। 

    धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में पहुंचें फिल्मी सितारे/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नुकसान है। अपने पूरे करियर में शोले, धरमवीर, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी जैसी कई यादगार फिल्में देने वाले ही-मैन की मुंबई में हाल ही में प्रेयर मीट रखी गई।

    देओल परिवार ने मुंबई बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी, जहां पूरी इंडस्ट्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। इस मौके पर न सिर्फ अभिनेता को याद किया गया, बल्कि सनी-बॉबी और उनके पूरे परिवार ने उनके शानदार करियर को भी सेलिब्रेट किया।

    सोनू निगम ने किया परफॉर्म

    छह दशक में 300 से ज्यादा फिल्में ऑडियंस को देने वाले धर्मेंद्र न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता थे, बल्कि बहुत ही विनम्र इंसान भी थे। जो भी उनसे मिलता था, बस उनकी सादगी का कायल हो जाता था। पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसी सादगी और करियर को सेलिब्रेट करते हुए धर्मेंद्र के सम्मान में सोनू निगम ने प्रेयर मीट पर उनके यादगार गानों पर परफॉर्म किया।

    इसके अलावा धर्मेंद्र को अपने पिता की तरह मानने वाले सलमान खान भी देओल परिवार की हिम्मत बढ़ाने और दिग्गज अभिनेता को सेलिब्रेट करने के लिए इस प्रेयर मीट में शामिल हुए। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, शबाना आजमी सहित एक्टर्स ने उन्हें याद किया। 

     
     
     
    धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सितारे

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने इस प्रेयर मीट में लगभग पूरी इंडस्ट्री शामिल हुई। इस मौके पर जहां बॉबी देओल, करण देओल, अभय देओल समेत पूरा देओल परिवार एक साथ आया, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा सबसे पहले प्रेयर मीट में पहुंचें। उनके अलावा शाह रूह खान, रेखा, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान, सीमा खान, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी सहित का सितारे अभिनेता को सेलिब्रेट करते हुए देओल परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए।

     
     
     
    इन सितारों के अलावा इस प्रेयर मीट में विद्या बालन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, आदित्य कपूर, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, पूजा हेगड़े, निम्रत कौर सहित कई एक्टर्स पहुंचे। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

