जब Dharmendra ने असली बाघ को मारा जोरदार थप्पड़, सेट से भाग गए थे Rajinikanth; मजेदार है किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही-मैन यूं ही नहीं बने। चार्मिंग पर्सनैलिटी और बड़े पर्दे पर धांसू एक्शन ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया था। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि पंजाबी मुंडे धर्मेंद्र सिर्फ बड़े पर्दे पर ही दिलेर नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी वह हीरो थे।

शायद ही आपको मालूम हो कि एक बार धर्मेंद्र ने असली बाघ को थप्पड़ मार दिया था। जी हां, धर्मेंद्र के सामने एक हट्टा-कट्टा बाघ भी भीगी बिल्ली बन गया था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इस कदर डर गए थे कि वह सेट से ही चले गए थे। जानी-मानी एक्ट्रेस राधिका सरतकुमार ने किस्सा शेयर किया है।

बाघ संग शूट करने में अनकंफर्टेबल थे रजनीकांत राधिका सरतकुमार ने बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राधिका ने एक हाल ही में धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। राधिका ने बताया कि एक बार वह रजनीकांत के साथ उसी सेट पर फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, जहां धर्मेंद्र भी मौजूद थे। उन्होंने बताया, "जब मैं वाहिनी स्टूडियो में मिस्टर रजनीकांत के साथ शूटिंग कर रही थी, तो मुझे उनसे (धर्मेंद्र) मिलने का मौका मिला। वह दूसरे सेट पर थे।"

राधिका ने आगे बताया, "हम एक फाइट सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे एक पेड़ से बांधा गया था और रजनीकांत को एक असली टाइगर से लड़ना था क्योंकि तब हमारे पास VFX नहीं था। टाइगर बहुत खतरनाक नहीं था और रजनीकांत भी उस शॉट को करते हुए बहुत कम्फर्टेबल नहीं थे।"