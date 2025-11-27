जब Dharmendra ने असली बाघ को मारा जोरदार थप्पड़, सेट से भाग गए थे Rajinikanth; मजेदार है किस्सा
धर्मेंद्र (Dharmendra) ने बड़े पर्दे पर खलनायकों के साथ खूब लड़ाई लड़ी है और उनके छक्के छुड़ाए हैं। मगर शायद ही आपको पता है कि वह रियल लाइफ में भी दिलेर थे और उन्होंने एक बार रजनीकांत (Rajinikanth) के सामने असली बाघ को थप्पड़ मार दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही-मैन यूं ही नहीं बने। चार्मिंग पर्सनैलिटी और बड़े पर्दे पर धांसू एक्शन ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया था। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि पंजाबी मुंडे धर्मेंद्र सिर्फ बड़े पर्दे पर ही दिलेर नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी वह हीरो थे।
शायद ही आपको मालूम हो कि एक बार धर्मेंद्र ने असली बाघ को थप्पड़ मार दिया था। जी हां, धर्मेंद्र के सामने एक हट्टा-कट्टा बाघ भी भीगी बिल्ली बन गया था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इस कदर डर गए थे कि वह सेट से ही चले गए थे। जानी-मानी एक्ट्रेस राधिका सरतकुमार ने किस्सा शेयर किया है।
बाघ संग शूट करने में अनकंफर्टेबल थे रजनीकांत
राधिका सरतकुमार ने बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राधिका ने एक हाल ही में धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। राधिका ने बताया कि एक बार वह रजनीकांत के साथ उसी सेट पर फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, जहां धर्मेंद्र भी मौजूद थे। उन्होंने बताया, "जब मैं वाहिनी स्टूडियो में मिस्टर रजनीकांत के साथ शूटिंग कर रही थी, तो मुझे उनसे (धर्मेंद्र) मिलने का मौका मिला। वह दूसरे सेट पर थे।"
राधिका ने आगे बताया, "हम एक फाइट सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे एक पेड़ से बांधा गया था और रजनीकांत को एक असली टाइगर से लड़ना था क्योंकि तब हमारे पास VFX नहीं था। टाइगर बहुत खतरनाक नहीं था और रजनीकांत भी उस शॉट को करते हुए बहुत कम्फर्टेबल नहीं थे।"
यह भी पढ़ें- 'कोई तमाशा करने की...', Dharmendra के चुपचाप अंतिम संस्कार करने के फैसले पर 'गदर' डायरेक्टर ने किया रिएक्ट
धर्मेंद्र ने असली बाघ को मारा थप्पड़
राधिका ने बताया कि सेट पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था क्योंकि रजनीकांत को असली बाघ के साथ शूट करना था। इसी बीच सेट पर धर्मेंद्र आए और उन्होंने बाघ को थप्पड़ मार दिया। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "उन्होंने रजनीकांत को नमस्ते किया, बाघ को देखा और अपने बड़े हाथों से उसे जोर से थप्पड़ मारा। बाघ ने बिल्ली की तरह रिएक्ट किया। उस समय हममें से कोई भी कुछ नहीं कह सका।"
थप्पड़ कांड के बाद सेट से चले गए थे रजनीकांत
राधिका सरतकुमार ने खुलासा किया कि इस घटना के बाद रजनीकांत परेशान हो गए थे और वह सेट से चले गए थे। एक्ट्रेस ने कहा, "कुछ देर बाद रजनीकांत अपनी कार में चले गए। हमें लगा कि वह अपनी वैनिटी वैन में गए हैं। फिर प्रोड्यूसर को उनका फोन आया। रजनीकांत ने कहा, ‘वह शख्स आए और उन्होंने टाइगर को थप्पड़ मारा। वह अपने सेट पर वापस चले जाएंगे लेकिन मुझे यहां वापस आकर टाइगर के साथ शूट करना है। टाइगर को शांत होने दो।’"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।