    'कोई तमाशा करने की...', Dharmendra के चुपचाप अंतिम संस्कार करने के फैसले पर 'गदर' डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    24 नवंबर को सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया था। अभिनेता के निधन के बाद उनके परिवार ने बिना स्टेट ऑफ ऑनर के प्राइवेट तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जिससे फैंस भी नाराज थे। अब गदर के डायरेक्टर ने इस पर रिएक्ट किया है। 

    धर्मेंद्र के चुपचाप अंतिम संस्कार करने पर बोले अनिल शर्मा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र (Dharmendra) अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने दिलदार अंदाज, शानदार अभिनय और जबरदस्त पर्सनैलिटी के लिए लाखों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया।

    कई दिनों से धर्मेंद्र अपनी नासाज तबीयत को लेकर काफी चर्चा में थे। 11 नवंबर को तो उनके निधन की अफवाह भी उड़ी थी जिस पर देओल परिवार ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। जब इसी सोमवार को धर्मेंद्र का निधन हुआ तो उनके परिवार ने बिना किसी शोर-शराबे और स्टेट ऑफ ऑनर के प्राइवेट तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया।

    क्यों प्राइवेट तरीके से किया गया धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार?

    आखिरी बार धर्मेंद्र को गुडबाय न बोलने के लिए उनके चाहने वाले काफी नाराज थे। अब गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस बारे में बात की है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के प्राइवेट फ्यूनरल के बारे में कहा- 

    पूरा भारत उन्हें ऑनर दे रहा है, स्टेट की क्या जरूरत है? सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया (उन्हें ऑनर दे रही है)। उन्हें (परिवार को) ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, हर जगह से कॉल आ रहे हैं। लोग उन्हें हर जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ ऑनर उनके लिए छोटी चीज है, उन्हें वर्ल्ड ऑनर मिल रहा है। उनको कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, क्या तमाशा? मैं समझता हूं कि फैंस अभी दर्द में हैं, लेकिन वे उन्हें अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं।

    धर्मेंद्र के निधन से टूटा देओल परिवार

    धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार इस वक्त गहरे शोक में है। अनिल शर्मा ने बताया है कि ही-मैन के जाने से उनका पूरा परिवार टूट गया है। बता दें कि आज यानी गुरुवार को धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी गई है जिसमें परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हो रहे हैं। अनिल शर्मा ने बताया कि यह ही-मैन को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है।

