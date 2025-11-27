Dharmendra के निधन से टूट गईं Hema Malini, पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा- 'जिंदगी भर खलेगी उनकी कमी...'
Dharmendra Death: धर्मेंद्र (Dharmendra) अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। धर्मेंद्र के जाने से उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) बेहद अकेली पड़ गई हैं लेकिन हेमा मालिनी ने अपने धरमजी के लिए पहली बार एक पोस्ट किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। निधन के बाद से परिवार इस वक्त सदमे में है। धर्मेंद्र की पिछले काफी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। ऐसे में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया और फिर अस्पताल से छुट्टी होकर वो घर भी आए लेकिन उनकी हालत स्थिर रही और फिर 24 नवंबर को उनके निधन की खबर आई। अब धर्मेंद्र के जाने से उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) बेहद अकेली पड़ गई हैं लेकिन हेमा मालिनी ने अपने धरमजी के लिए पहली बार एक पोस्ट किया है।
हेमा मालिनी के किया धर्मेंद्र के लिए पोस्ट
दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी ने एक पोस्ट शेयर किया है। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी का ये पहला पोस्ट है। इस पोस्ट में हेमा ने कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके अलावा एक खास संदेश अपने धरमजी के नाम भी लिखा है। हेमा ने कैप्शन में लिखा है कि,
धरम जी, वो मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यार करने वाले पति, हमारी दोनों लड़कियों - ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, मार्गदर्शक, कवि, और हर मुश्किल वक्त के समय मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान। सच कहूं तो वो मेरे लिए सबकुछ ही थे। अच्छे-बुरे हर वक्त में वो मेरे साथ रहे। अपने सरल, दोस्ताना स्वभाव से मेरे पूरे परिवार का हमेशा दिल जीता। सबके लिए प्यार दिखाते रहे। इतने बड़े सुपरस्टार होने के तौर पर, उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता, उनकी सादगी और उनका हर किसी को पसंद आने वाला अंदाज हमेशा उन्हें सबसे अलग बनाकर गई। इतनी बड़ी हस्तियों के बीच वो एक अलग ही आईकन बनकर रहे। उनकी उपलब्धियां हमेशा फिल्म इंड्स्ट्री के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। सच कहूं तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान मैं बयान भी नहीं कर सकती हूं। जो खालीपन पैदा हुआ है वो मेरी बाकी की ज़िंदगी तक रहेगा। इतने सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास उन कई ख़ास पलों को याद करने के लिए ढेरों यादें बाकी हैं।
Dharam ji❤️— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5
इसके अलावा उन्होंने कई और तस्वीरें भी शेयर की हैं। कुछ और तस्वीरों को शेयर करते हुए हेमा ने कैप्शन भी लिखा कि, बीते सालों में हमारा साथ ऐसा रहा...आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे...कुछ खास पल। इस कैप्शन के साथ हेमा ने अपनी और धर्मेंद्र की तस्वीरें शेयर की हैं।
Some memorable moments… pic.twitter.com/WMn5x6DsXr— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
एक तस्वीर में दोनों एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों में गले में वरमाला दिख रही है। यकीनन ये तस्वीर दोनों के मैरिज एनिवर्सरी की रही होगी। एक तस्वीर में दोनों एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं और बेहद प्यारे दिख रहे हैं। इसके अलावा एक फैमिली पिक्चर भी है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आ रहे हैं।
Togetherness over the years - always there for us🙏❤️Some special moments.. pic.twitter.com/xM1ynk8eyl— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को देखने के बाद लोग अब काफी भावुक हो रहे हैं और धर्मेंद्र-हेमा की तस्वीरों पर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा का साथ सालों का रहा है। साल 1980 में दोनों ने शादी की थी। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी के लिए अपने धर्म को भी बदल दिया था। इसके अलावा दोनों कई फिल्मों में साथ भी नजर आए। ऑनस्क्रीन से लेकर ऑफस्क्रीन तक दोनों की जोड़ी को हमेशा प्यार मिला, लेकिन आज धर्मेंद्र के जाने से हेमा मालिनी अकेली पड़ गई हैं।
