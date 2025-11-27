Dharmendra के निधन से टूट गईं Hema Malini, पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा- 'जिंदगी भर खलेगी उनकी कमी...'

धरम जी, वो मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यार करने वाले पति, हमारी दोनों लड़कियों - ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, मार्गदर्शक, कवि, और हर मुश्किल वक्त के समय मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान। सच कहूं तो वो मेरे लिए सबकुछ ही थे। अच्छे-बुरे हर वक्त में वो मेरे साथ रहे। अपने सरल, दोस्ताना स्वभाव से मेरे पूरे परिवार का हमेशा दिल जीता। सबके लिए प्यार दिखाते रहे। इतने बड़े सुपरस्टार होने के तौर पर, उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता, उनकी सादगी और उनका हर किसी को पसंद आने वाला अंदाज हमेशा उन्हें सबसे अलग बनाकर गई। इतनी बड़ी हस्तियों के बीच वो एक अलग ही आईकन बनकर रहे। उनकी उपलब्धियां हमेशा फिल्म इंड्स्ट्री के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। सच कहूं तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान मैं बयान भी नहीं कर सकती हूं। जो खालीपन पैदा हुआ है वो मेरी बाकी की ज़िंदगी तक रहेगा। इतने सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास उन कई ख़ास पलों को याद करने के लिए ढेरों यादें बाकी हैं।

Dharam ji❤️

He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my 'go to' person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025