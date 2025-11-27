बॉलीवुड ने किया देओल परिवार संग भेदभाव...सिनेमा में नहीं मिला वो 'हक', जब धर्मेंद्र ने जाहिर की थी नाराजगी!

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    Dharmendra Death: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र (Dharmendra) को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि सिनेमा में उन्हें या उनके बच्चों या देओल फैमिली को वो तवज्जो नहीं दी गई, जिसके वो हकदार रहे।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र (Dharmendra) का योगदान कितना रहा है, ये हम सभी को पता है। धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया और निधन के बाद से हर कोई निराश है और धर्मेंद्र को याद कर रहा है। 6 दशक से ज्यादा के करियर में धर्मेंद्र ने कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन धर्मेंद्र को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि सिनेमा में उन्हें या उनके बच्चों या देओल फैमिली को वो तवज्जो नहीं दी गई, जिसके वो हकदार रहे।

    धर्मेंद्र के परिवार को नहीं मिला वो सम्मान

    हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र ने सालों साल काम किया। धर्मेंद्र के बाद उनके बेटे सनी (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) हिंदी सिनेमा और वो अभीतक सिनेमा में काम कर रहे हैं। उधर उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सुपरस्टार रहीं। लेकिन धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि उनके परिवार को हिंदी सिनेमा में वो हक नहीं दिया गया। जिस तरह कपूर परिवार या दूसरे लोगों को तवज्जो दी गई, वो भी उसके काबिल थे लेकिन ये उन्हें नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि वह खुद, सनी देओल और बॉबी देओल सभी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उन सभी के कामों को अक्सर अनदेखा किया गया। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि,

    ''मेरा परिवार खुद की "मार्केटिंग" करने में विश्वास नहीं रखता और अपने काम को ही बोलने देना पसंद करता है। सनी देओल, दो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद, कभी भी अपनी उपलब्धियों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोलते।''

    धर्मेंद्र ने कहा कि, "लेकिन मेरे परिवार को कभी भी उसका हक नहीं मिला।" उन्होंने आगे कहा कि वे अपने फैंस और दर्शकों के प्यार से खुश हैं और उन्हें इंडस्ट्री द्वारा हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता न देने का ज्यादा बुरा नहीं लगता। इस इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने ये भी बताया था कि 1969 की फिल्म 'सत्यकाम' में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कोई उन्हें कोई अवॉर्ड या सम्मान नहीं मिला।

    हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र ने 6 दशकों से ज्यादा काम किया। इस दौरान उन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। यहां तक कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल है। सबसे ज्यादा हिट देने वाले एक्टर्स की लिस्ट में धर्मेंद्र का नाम शुमार रहा। हालांकि जब सालों पहले धर्मेंद्र ने इसका खुलासा किया तो कईयों ने इस बात को माना भी। वहीं साल 1997 में धर्मेंद्र को फिल्मफेयर के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है और हिंदी सिनेमा हमेशा उनके योगदान को याद जरूर रखेगा।

