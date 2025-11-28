Dharmendra की प्रेयर मीट में नहीं गईं Hema Malini, बेटियां भी रहीं गायब, पहली पत्नी ने रखी थी शोकसभा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल परिवार अपने जीवन के सबसे भावनात्मक पल से गुजर रहा है। परिवार के स्तंभ और देओल परिवार के दिग्गज धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। अपनी स्क्रीन प्रिजेंस और छह दशक से लंबे करियर में धर्मेंद्र ने खूब शोहरत हासिल की और यही एक वजह है कि उनके जाने से बॉलीवुड में एक खालीपन सा रह गया है।

उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार में मुंबई के बांद्रा में एक प्रेयर मीट रखी थी जिसे 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' का नाम दिया गया था। इस मौके पर कई बॉलीवुड हस्तियां और परिवार के लोग मौजूद रहे। लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल नहीं दिखीं।

दोनों ने रखी थी अलग-अलग प्रेयर मीट इसे मुंबई के ताज लैंड में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने रखा था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार,यह आयोजन पूरी तरह से वरिष्ठ देओल परिवार द्वारा आयोजित किया गया था और हेमा मालिनी इसका हिस्सा नहीं थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों परिवारों में अलग-अलग प्रेयर मीट रखी गई थी। भले ही हेमा मालिनी प्रकाश कौर और देओल परिवार द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुईं, लेकिन कई बॉलीवुड हस्तियां इसमें शामिल हुईं।