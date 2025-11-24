हेमा मालिनी नहीं, इस हीरोइन की खूबसूरती पर फिदा थे Dharmendra, 40 बार देख डाली थी एक ही फिल्म
बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) जब सिनेमा में आए थे, तब वह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के दीवाने थे और वह एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) नहीं हैं। ही-मैन की दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने एक्ट्रेस की एक फिल्म को 40 बार देख लिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) ने 60 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री की थी। उस वक्त अभिनेता महज 25 साल के थे। शुरुआती संघर्ष में उन्होंने अपने अभिनय से पहचान हासिल की, लेकिन फूल और पत्थर मूवी ने उन्हें स्टार बना दिया।
मगर क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र को सिनेमा में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यूं तो धर्मेंद्र शुरू से ही मूवी लवर्स थे लेकिन एक हीरोइन की दीवानगी ने उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए मजबूर कर दिया था। इस हीरोइन के चक्कर में वह घर से पैदल मीलों चलकर सिनेमाघर जाते और उनकी फिल्मों का आनंद लेते।
इस हीरोइन के दीवाने थे धर्मेंद्र
6 साल बड़ी हीरोइन की दीवानगी ऐसी थी कि धर्मेंद्र ने उनकी एक ही फिल्म 40 बार देख ली थी। वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि 40 और 50 के दौर की सफल अभिनेत्री सुरैया (Suraiya) थीं।
सुरैया सिनेमा की दिग्गज गायिका और एक्ट्रेस थीं। फिल्मों में अपनी अदाकारी और खूबसूरती बिखेरने के साथ-साथ उन्होंने पूरे देश को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर दिया था और उनकी इस मायाजाल में फंसने से धर्मेंद्र भी खुद को रोक नहीं पाए थे।
धर्मेंद्र ने 40 बार देखी थी एक्ट्रेस की फिल्म
एक इंटरव्यू में खुद धर्मेंद्र ने खुलासा किया था कि वह सुरैया की खूबसूरती और आवाज पर फिदा हो गए थे। एक घर से पैदल सिनेमाघर जाकर उनकी फिल्में देखा करते थे। सुरैया की फिल्म दिल्लगी धर्मेंद्र ने 40 बार देखी थी। उन्होंने कहा था कि सुरैया की वजह से ही उनके अंदर फिल्मों में आने की इच्छी जागी थी।
जब धर्मेंद्र बॉलीवुड में आए, उस वक्त तक अभिनेता शादीशुदा थे। उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी जिनसे उनके चार बच्चे- सनी, बॉबी, अजीता और विजेता। बाद में धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी से लगा जिनसे उन्होंने 1980 में दूसरी शादी कर ली और उनसे उन्हें दो बेटियां- एशा और अहाना हैं। 24 नवंबर को अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है।
