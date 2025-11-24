Dharmendra के निधन के बाद टूटीं दूसरी पत्नी Hema Malini, पति के अंतिम विदाई में इस हाल में पहुंचीं एक्ट्रेस
Dharmendra Death: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) पहुंची हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में अभिनेता ने आखिरी सांस ली।
अभिनेता को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड से जुड़े सितारे श्मशान घाट पहुंच रहे हैं। अब धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी (Hema Malini) भी अपने पति को अंतिम विदाई देने पहुंच गई हैं।
हेमा मालिनी देने गईं पति को आखिरी विदाई
धर्मेंद्र के निधन के तुरंत बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी श्मशान घाट पहुंच गईं। गाड़ी में बैठी एक्ट्रेस बहुत उदास दिख रही थीं। उनके चेहरे पर पति को खोने का दर्द साफ दिख रहा था।
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें- Dharmendra Death News LIVE: 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, अंतिम विदाई में पहुंचीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी
पिता के अंतिम दर्शन में पहुंचीं एशा
वहीं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी एशा देओल भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने गई थीं। देओल परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बॉलीवुड सेलेब्ल भी ही-मैन को भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
View this post on Instagram
धर्मेंद्र ने की थी दो शादियां
मालूम हो कि धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की थीं। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी जिनसे उन्हें चार बच्चे- सनी देओल (Sunny Deol), बॉबी देओल (Bobby Deol), अजीता, विजेता हैं। जबकि अभिनेता ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी जिनसे उन्हें दो बेटियां एशा और अहाना हैं।
कैसे हुआ धर्मेंद्र का निधन?
धर्मेंद्र की तबीयत कई दिनों से नासाज बताई जा रही थी। ऐसी खबर थी कि उन्हें सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।