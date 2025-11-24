Dharmendra के निधन के बाद टूटीं दूसरी पत्नी Hema Malini, पति के अंतिम विदाई में इस हाल में पहुंचीं एक्ट्रेस

धर्मेंद्र के निधन के तुरंत बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी श्मशान घाट पहुंच गईं। गाड़ी में बैठी एक्ट्रेस बहुत उदास दिख रही थीं। उनके चेहरे पर पति को खोने का दर्द साफ दिख रहा था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में अभिनेता ने आखिरी सांस ली।

वहीं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी एशा देओल भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने गई थीं। देओल परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बॉलीवुड सेलेब्ल भी ही-मैन को भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

धर्मेंद्र ने की थी दो शादियां

मालूम हो कि धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की थीं। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी जिनसे उन्हें चार बच्चे- सनी देओल (Sunny Deol), बॉबी देओल (Bobby Deol), अजीता, विजेता हैं। जबकि अभिनेता ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी जिनसे उन्हें दो बेटियां एशा और अहाना हैं।

कैसे हुआ धर्मेंद्र का निधन?

धर्मेंद्र की तबीयत कई दिनों से नासाज बताई जा रही थी। ऐसी खबर थी कि उन्हें सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे।