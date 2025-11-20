Dharmendra Health Update: 8 दिन बाद आया धर्मेंद्र की हेल्थ पर फुल अपडेट, फैंस के खिल जाएंगे चेहरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौत के मात देकर बीते 12 नवंबर को वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) हॉस्पिटल से घर आ गए थे। खराब सेहत की वजह से लंबे समय तक अस्पताल में रहने वाले धर्म पाजी की हेल्थ पर फिलहाल ताजा अपडेट सामने आ रहा है, जिसे जानकार उनके चाहने वालों के चेहरे खिल जाएंगे।

करीब 8 दिन घर पर इलाज कराने के बाद अब ये खबर आ रही है कि धर्मेंद्र की सेहत (Dharmendra Health Update) में सुधार हो रहा है और वह धीरे-धीरे रिकवरी कर रहे हैं। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

अब कैसी है धर्म पाजी की तबीयत? खराब सेहत को बीते दिनों में धर्मेंद्र का नाम काफी चर्चा में रहा है। अब उनकी सेहत को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि अब उनकी तबीयत कैसी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल धर्म पाजी की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। धीरे-धीरे से उनकी खराब सेहत में सुधार हो रहा है, जो उनके फैंस और परिवार वालों के लिए गुड न्यूज है।

10 नवंबर को एक्टर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और पूरे देश में उनकी सलामती की दुआएं मांगी जाने लगीं। ये धर्मेंद्र के चाहने वालों की प्रार्थनाओं का ही असर है कि वह जिंदगी और मौत की जंग में मौत को हराकर घर वापस आए हैं।