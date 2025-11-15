Language
    Dharmendra ने शत्रुघ्न सिन्हा को महिलाओं से जुड़ी दी थी ये सलाह, सुनकर सुन्न पड़ गए थे दामाद जहीर के कान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बड़े पर्दे पर भले ही ही-मैन बनकर छाए हों, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी स्वीट शायराना और रोमांटिक हैं। एक बार तो उन्होंने अपने को-स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसी एडवाइज दी थी, जिसके बारे में सुनकर सोनाक्षी और जहीर दोनों के ही होश उड़ गए थे। 

    धर्मेंद्र ने दोस्ती में शत्रुघ्न सिन्हा को समझाई थी ये बात/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 89 साल के धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपनी दुश्मनी से ज्यादा सच्ची दोस्ती निभाने के लिए मशहूर हैं। वह एक बार जिनको अपना मान लेते हैं, तो फिर उसको जिंदगी भर प्यार देते हैं। 5 दशक बाद भी 'जय' और 'वीरू' यानी कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बरकरार है, तो वहीं सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी उनकी काफी गहरी दोस्ती है।

    धर्मेंद्र ने अक्सर ये कहा कि इंडस्ट्री के उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा है। शॉटगन भी धर्मेंद्र को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि 'शोले' एक्टर ने उन्हें महिलाओं से जुड़ी एक खास एडवाइज दी थी।

    धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा को समझाई थी ये बात

    70 और 80 के मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जब बीते साल कपिल शर्मा के शो में बेटी सोनाक्षी सिन्हा और दामाद जहीर इकबाल के साथ पहुंचें थे, तो उन्होंने धर्मेंद्र से वुमंस को लेकर मिली इस सलाह के बारे में बताया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, "धर्मेंद्र ने एक बार मुझे सलाह देते हुए बोला कि देख तू फिल्म इंडस्ट्री में आया है, तेरी बहुत कुड़िया दीवानी है, लेकिन तू एक समय पर एक महिला के साथ रहना"।

    शत्रुघ्न सिन्हा ने जैसे ही धर्मेंद्र से मिली इस सलाह के बारे में कपिल को बताया, एक्टर के दामाद के होश उड़ गए। जहीर ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, "मैं तो सोच रहा था कि ये फैमिली एपिसोड है, क्या हो रहा है यहां?"।

    इस मूवी के सेट पर शुरू हुई थी धर्मेंद्र-शत्रुघ्न की दोस्ती

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती फिल्म 'प्यार ही प्यार' के सेट पर शुरू हुई थी। ये मूवी 1969 में आई थी। दरअसल इस मूवी में एक सीन फिल्माया गया था, जहां शत्रुघ्न को रस्सियों से
    बांधा गया था। हालांकि, उस वक्त वह न्यू कमर थे, तो किसी ने उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और उन्हें बंधा ही छोड़ गए, जब ये चीज धर्मेंद्र ने देखी तो उन्होंने उसे तुरंत खुलवाया और यहीं से धर्मेंद्र के प्रति शत्रुघ्न सिन्हा के मन में रिस्पेक्ट बढ़ी।

    हालांकि, 'दोस्त' की सफलता के दौरान दोनों के रिश्ते में मनमुटाव की खबरें आईं। उनकी इस लड़ाई को हवा तब मिली जब शत्रुघ्न सिन्हा बीमार थे और धर्मेंद्र को छोड़कर सब उनसे मिलने आए थे, लोगों ने शॉटगन को भड़काया भी। हालांकि, बाद में जब शत्रुघ्न सिन्हा को धर्मेंद्र के न आने का कारण पता चला, तो उन्होंने अभिनेता अपनी सारी दूरियां मिटाई।

