पापा Dharmendra के लिए दुआएं मांग रहे हैं Salman Khan, बोले- मेरे आने से पहले...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 89 साल के धर्मेंद्र की कुछ दिनों पहले तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से अभिनेता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र अस्पताल में थे, तो सुपरस्टार सलमान खान उनसे मिलने पहुंचे थे, जो बाहर निकलते हुए अपने फेवरेट एक्टर की हेल्थ को लेकर काफी परेशान लग रहे थे।

ये तो हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र के लिए सलमान खान उनके दोनों बेटों बॉबी और सनी देओल की तरह ही हैं। वह उन्हें हमेशा से अपना बेटा कहते हुए नजर आए हैं। अब हाल ही में सलमान खान ने भी धर्मेंद्र के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हुए उन्हें सिर्फ अपनी इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि पिता भी बताया है।

सलमान को सताई 'पिता' धर्मेंद्र की स्वास्थ्य की चिंता हाल ही में द-बैंग टूर के लिए तमन्ना भाटिया और जैकलीन फर्नांडिज के साथ कतार पहुंचे सलमान खान धर्मेंद्र पर खूब प्यार लुटाते हुए दिखाई दिए। कतार में हुई प्रेस कांफ्रेंस से दबंग खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने उनसे ये सवाल किया था कि जब वह बड़े हो रहे थे, तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के मामले में उनकी इंस्पिरेशन कौन थे।

सलमान खान में देखते हैं खुद की छवि एक बार जब धर्मेंद्र बिग बॉस (Bigg Boss) के मंच पर आए थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि सलमान खान आज के दौर के ऐसे अभिनेता हैं, जिनमें मैं अपनी छवि देखता हूं। मैं भी रंगीन मिजाज था और ये भी है, जिसे सुनकर सलमान और बॉबी दोनों ही बहुत हंसे थे। यहां तक कि धर्मेंद्र चाहते हैं कि जब भी उनकी बायोपिक बने, तो उसमें सलमान खान ही उनका किरदार अदा करें।