Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dharmendra का हॉस्पिटल रूम से वीडियो लीक होने पर भड़कीं जायेद खान की बहन, बोलीं- 'इंसानियत को क्या हो गया?'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत ठीक नहीं है और अब घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर अस्पताल से अभिनेता के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर सुजैन खान और जायेद खान की बहन फराह खान अली ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र का वीडियो लीक होने से नाराज फराह खान अली। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की नासाज तबीयत के बीच अस्पताल से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था। पैपराजी का लगातार धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट कवरेज करना और उनके घर के बाहर भीड़ लगाने के बीच अभिनेता का यूं हॉस्पिटल रूम से वीडियो वायरल होने पर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि सेलेब्स भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमिताभ बच्चन, निकितन धीर, करण जौहर और अमीषा पटेल समेत कई सेलिब्रिटीज ने धर्मेंद्र के घर के बाहर वीडियोज और तस्वीरें कैप्चर करने के लिए लताड़ लगाई है। धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की पूर्व साली साहिबा फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने रिएक्शन दिया है।

    धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर भड़कीं फराह

    फराह खान अली ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का वीडियो वायरल करने पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी किए गए पोस्ट में कहा, "मेरी मां का 6 दिन पहले निधन हो गया और यहां कुछ लोग शोक व्यक्त करने के बजाय इस बात में ज्यादा इंट्रेस्ट रखते थे कि उन्होंने अंतिम संस्कार क्यों चुना। धरम अंकल अस्पताल में हैं और उनके निजी परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है।"

    यह भी पढ़ें- Dharmendra Video: हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक करने वाला शख्स गिरफ्तार, लोगों ने लगाई थी फटकार

    फराह ने इंसानियत पर उठाए सवाल

    फराह खान अली ने आगे लिखा, "क्या हम एक राष्ट्र के रूप में लोगों के प्रति इतने असंवेदनशील हैं? क्या पब्लिक फिगर के परिवार नहीं होते? इंसानियत को क्या हो गया है? दूसरों को कैसे जीना चाहिए, यहां हर मूर्ख क्यों इस पर अपनी राय रखता है? ट्रेजडी तो सब पर आती है। जब आपकी बारी आएगी और यकीन मानिए, जरूर आएगी, तो दूसरे भी आपको वैसे ही चोट पहुंचाएंगे जैसे आपने पहुंचाई थी।"

    Farah Khan Ali

    हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी पत्नी प्रकाश कौर उनके लिए फूट-फूटकर रो रही थीं। इस दौरान बॉबी और सनी समेत परिवार के सदस्य मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने ही यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- 'गिद्धों की तरह मत बनो', Dharmendra के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर!