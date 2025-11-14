Dharmendra का हॉस्पिटल रूम से वीडियो लीक होने पर भड़कीं जायेद खान की बहन, बोलीं- 'इंसानियत को क्या हो गया?'
89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत ठीक नहीं है और अब घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर अस्पताल से अभिनेता के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर सुजैन खान और जायेद खान की बहन फराह खान अली ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की नासाज तबीयत के बीच अस्पताल से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था। पैपराजी का लगातार धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट कवरेज करना और उनके घर के बाहर भीड़ लगाने के बीच अभिनेता का यूं हॉस्पिटल रूम से वीडियो वायरल होने पर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि सेलेब्स भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
अमिताभ बच्चन, निकितन धीर, करण जौहर और अमीषा पटेल समेत कई सेलिब्रिटीज ने धर्मेंद्र के घर के बाहर वीडियोज और तस्वीरें कैप्चर करने के लिए लताड़ लगाई है। धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की पूर्व साली साहिबा फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने रिएक्शन दिया है।
धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर भड़कीं फराह
फराह खान अली ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का वीडियो वायरल करने पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी किए गए पोस्ट में कहा, "मेरी मां का 6 दिन पहले निधन हो गया और यहां कुछ लोग शोक व्यक्त करने के बजाय इस बात में ज्यादा इंट्रेस्ट रखते थे कि उन्होंने अंतिम संस्कार क्यों चुना। धरम अंकल अस्पताल में हैं और उनके निजी परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है।"
फराह ने इंसानियत पर उठाए सवाल
फराह खान अली ने आगे लिखा, "क्या हम एक राष्ट्र के रूप में लोगों के प्रति इतने असंवेदनशील हैं? क्या पब्लिक फिगर के परिवार नहीं होते? इंसानियत को क्या हो गया है? दूसरों को कैसे जीना चाहिए, यहां हर मूर्ख क्यों इस पर अपनी राय रखता है? ट्रेजडी तो सब पर आती है। जब आपकी बारी आएगी और यकीन मानिए, जरूर आएगी, तो दूसरे भी आपको वैसे ही चोट पहुंचाएंगे जैसे आपने पहुंचाई थी।"
हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी पत्नी प्रकाश कौर उनके लिए फूट-फूटकर रो रही थीं। इस दौरान बॉबी और सनी समेत परिवार के सदस्य मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने ही यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
