Dharmendra का हॉस्पिटल रूम से वीडियो लीक होने पर भड़कीं जायेद खान की बहन, बोलीं- 'इंसानियत को क्या हो गया?'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की नासाज तबीयत के बीच अस्पताल से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था। पैपराजी का लगातार धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट कवरेज करना और उनके घर के बाहर भीड़ लगाने के बीच अभिनेता का यूं हॉस्पिटल रूम से वीडियो वायरल होने पर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि सेलेब्स भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

अमिताभ बच्चन, निकितन धीर, करण जौहर और अमीषा पटेल समेत कई सेलिब्रिटीज ने धर्मेंद्र के घर के बाहर वीडियोज और तस्वीरें कैप्चर करने के लिए लताड़ लगाई है। धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की पूर्व साली साहिबा फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने रिएक्शन दिया है।

धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर भड़कीं फराह फराह खान अली ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का वीडियो वायरल करने पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी किए गए पोस्ट में कहा, "मेरी मां का 6 दिन पहले निधन हो गया और यहां कुछ लोग शोक व्यक्त करने के बजाय इस बात में ज्यादा इंट्रेस्ट रखते थे कि उन्होंने अंतिम संस्कार क्यों चुना। धरम अंकल अस्पताल में हैं और उनके निजी परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है।"