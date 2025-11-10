'आज जाने की जिद ना करो...', मां जरीन खान के निधन से टूटीं फराह खान, शेयर किया वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं कि एक बच्चे के सिर से जब मां का साया हटता है तो उसे दुनिया वीरान सी लगती है। बीते दिनों ही मशहूर अभिनेता संजय खान (Sanjay Khan) की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का निधन हो गया। जरीन खान के जाने से उनके बच्चे जायेद खान, बेटी सुजैन खान और फराह खान अली इस वक्त बेहद दुखी हैं। मां के जाने का ग़म इतना ज्यादा है कि हाल ही में उनकी बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद फैंस इमोशनल हो रहे हैं।

जब जरीन खान ने गाया- 'आज जाने की जिद ना करो' दरअसल जरीन खान की बड़ी बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए फराह ने अपनी मां को याद किया है। वीडियो में जरीन खान 'आज जाने की जिद ना करो' गाना गा रही हैं। इसके साथ ही फराह ने कैप्शन में लिखा,

फराह के इस पोस्ट पर उनकी बहन सुजैन खान ने भी टूटे दिल का ईमोजी बनाकर कमेंट किया है। वहीं जरीन खान की बात करें तो 7 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया। निधन के बाद कई सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। हिंदू रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। जरीन खान ने अभिनेता संजय खान से शादी की थी। संजय से शादी करने के लिए उन्होंने अपना मॉडलिंग का करियर छोड़ दिया था और शादी के बाद वो जरीन कत्रक से जरीन खान बन गईं।

