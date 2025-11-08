Zarine Khan के बेटे जायेद खान ने भी की थी हिंदू रीति-रिवाज से शादी, पत्नी संग लिए थे 'सात-फेरे'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान का 81 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से बीते दिन निधन हो गया। जायेद खान और सुजैन खान की मां का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुआ, जहां मां की अंतिम संस्कार करते हुए जायेद खान जनेऊ पहने नजर आए।

संजय खान से शादी के बाद जरीन खान ने अपना धर्म नहीं बदला था और इस कारण ही उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजो के साथ हुआ। जरीन खान के अंतिम संस्कार से कई साल पहले उनके बेटे जायेद खान ने भी पत्नी मलाइका संग हिंदू वेडिंग की थी। क्या था इसका रीजन, नीचे पढ़ें विस्तार से:

जायेद खान की पत्नी की थी ये इच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर धर्म और परम्परा का आदर करने वाले जरीन खान के बेटे जायेद ने अपनी पत्नी मलाइका की विश को पूरा करने के लिए हिंदू विवाह किया था और उसके बाद निकाह पड़ा था। रिपोर्ट्स की मानें तो, जायेद और मलाइका ने अपनी लैविश वेडिंग से पहले ताज विलेज गोवा में हिंदू रीति-रिवाजों से प्राइवेटी शादी की थी, जहां सिर्फ उनके करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर्स और पंडित मौजूद थे।

जायेद-मलाइका ने लिए थे सात-फेरे इस बातचीत में जायेद खान ने अपनी हिंदू रीति-रिवाजो से हुई शादी और पत्नी की सराहना करते हुए कहा, "बहुत ही प्यार से उन्होंने पंडित और फेरे सभी चीजों को ऑर्गेनाइज किया था। गोवा के ताज विलेज में हमने शादी कर ली थी, ऑफिशियल निकाह होने से पहले। हमने सात-फेरे लिए और वह सच में बहुत ही खूबसूरत था। हम अपनी शादी के दिन को हमेशा याद रखना चाहते हैं"।