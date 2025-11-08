क्यों हिंदू रीति-रिवाज से हुआ Zarine Khan का अंतिम संस्कार? जानिए वजह
अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) अब इस दुनिया में नहीं रहीं। बीते दिन 81 साल की उम्र में जरीन का निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से पूरा किया गया। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का 7 नवंबर 2025 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया। जरीन के अंतिम संस्कार में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे। ऋतिक रोशन भी अपनी एक्स सास को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे।
जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया। जहां एक ओर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के मन में यह सवाल आया कि आखिर संजय खान की पत्नी का अंतिम संस्कार हिदू रीति-रिवाज से क्यों किया गया?
शुक्रवार को जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया। बेटे जायद खान (Zayed Khan) ने मां के अंतिम संस्कार के रिवाज को पूरा किया। जरीन के बच्चों और ग्रैंड किड्स ने उनकी अर्थी को कंधा भी किया। आखिर में जायद ने अपनी मां का दाह-संस्कार किया।
क्यों जरीन खान का हिंदू रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार?
जरीन खान के अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रिवाज से क्यों हुआ?
दरअसल, जरीन खान, संजय खान से शादी से पहले हिंदू थीं। उनका असली नाम जरीन कतरक (Zarine Katrak) था। हिंदू रिवाज से अंतिम संस्कार होने से यह बात तो साफ है कि संजय खान से शादी के लिए जरीन ने अपना धर्म नहीं बदला था।
कौन थीं जरीन खान?
कम लोग जानते हैं कि जरीन अपने समय की फेमस मॉडल थीं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। वह तेरे घर के सामने और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हालांकि, संजय खान से शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अभिनय और मॉडलिंग छोड़ इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया।
जरीन खान ने साल 1966 में संजय खान से शादी की थी। उनके चार बच्चे हैं- जायद, सुजैन, फराह और सिमोन अरोड़ा है। सुजैन खान की शादी जाने-माने अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ हुई थी और अब दोनों अलग हो चुके हैं।
