क्यों हिंदू रीति-रिवाज से हुआ Zarine Khan का अंतिम संस्कार? जानिए वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का 7 नवंबर 2025 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया। जरीन के अंतिम संस्कार में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे। ऋतिक रोशन भी अपनी एक्स सास को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे।

जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया। जहां एक ओर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के मन में यह सवाल आया कि आखिर संजय खान की पत्नी का अंतिम संस्कार हिदू रीति-रिवाज से क्यों किया गया?

क्यों जरीन खान का हिंदू रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार? जरीन खान के अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रिवाज से क्यों हुआ?