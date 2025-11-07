Language
    Main Hoon Na में अमृता राव से पहले ये एक्ट्रेस बनने वाली थी 'संजना', 2 हफ्ते पहले क्यों छोड़ दी थी मूवी?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    2004 की सुपरहिट मूवी मैं हूं ना (Main Hoon Na) में अमृता राव (Amrita Rao) ने संजय के किरदार से फैंस का दिल जीत लिया था। मगर शायद ही आपको पता है कि वह अमृता इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। एक एक्ट्रेस ने दो हफ्ते पहले फिल्म छोड़ दी थी। जानिए इस बारे में। 

    अमृता राव से पहले मैं हूं ना के लिए कास्ट हुई थी ये एक्ट्रेस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान (Farah Khan) ने सालों तक अपनी कोरियोग्राफी से पर्दे पर आग लगाई। मगर 2004 में वह पहली बार निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही थीं। उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी मैं हूं ना (Main Hoon Na) थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट हुई थी।

    मैं हूं ना में शाह रुख खान, सुष्मिता सेन, जायद खान (Zayed Khan) और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में संजना की भूमिका में दिखीं अमृता राव को काफी पसंद किया गया था। मगर अब फराह ने रिवील किया है कि अमृता से पहले इस किरदार में किसी और अभिनेत्री को कास्ट किया गया था। 

    ऐन मौके पर एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी मैं हूं ना

    हाल ही में फराह खान अमृता राव के घर गईं और उन्होंने मैं हूं ना का किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कास्टिंग हो गई थी। लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स और टीम वगैरह सब रेडी थे। दार्जिलिंग में शूटिंग होनी थी और सिर्फ दो हफ्ते बचे थे। मगर तभी संजना का किरदार निभाने वाली एक एक्ट्रेस ने फिल्म को ठुकरा दिया जिसके बाद फराह परेशान हो गईं।

    Amrita Rao Main Hoon Na

    आयशा टाकिया बनने वाली थीं मैं हूं ना की संजना

    मैं हूं ना में संजना का किरदार आयशा टाकिया (Ayesha Takia) निभाने वाली थीं। इस बारे में फराह ने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "मेरा शूट शेड्यूल फिक्स था, दार्जिलिंग में जगहें बुक हो चुकी थीं लेकिन मेरे पास हीरोइन नहीं थी। हमने पहले आयशा टाकिया को संजना के रोल के लिए कास्ट किया था, लेकिन वह इम्तियाज अली की किसी फिल्म की शूटिंग के लिए चली गईं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह चार दिन के लिए जाएंगी, लेकिन वह दो महीने तक वापस नहीं आईं। वह सोचा ना था मूवी की शूटिंग कर रही थीं।"

    आयशा टाकिया की वजह से पैनिक हो गई थीं फराह

    फराह खान ने आगे बताया, "मैंने उनसे कहा, ‘तुमने कॉस्ट्यूम ट्रायल या रिहर्सल नहीं किए हैं। हम शूटिंग कैसे करेंगे?’ उन्होंने कहा, ‘सॉरी मैम, मैं नहीं आ सकती। इम्तियाज सर की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई है।’ मैं बहुत परेशान हो गई। यह मेरी पहली फिल्म थी और मेरी हीरोइन गायब हो गई थी।"

    गौरी खान की वजह से अमृता को मिला था रोल

    अमृता राव को अप्रोच करने वालीं शाह रुख खान की पत्नी गौरी खान थीं। उन्होंने ही फराह को अमृता की फोटो दिखाई थी। उन्होंने एक्ट्रेस को ब्रू एड में देखा था। हालांकि, फराह का मानना था कि वह वैसी नहीं हैं, जैसा वह अपनी हीरोइन में देखती हैं। अमृता, फराह से जींस-कुर्ता में मिलने आई थीं। खैर, फराह ने अमृता का ऑडिशन लिया और देखकर हैरान हो गईं।

    Amrita Rao

    अमृता का ऑडिशन देख हैरान रह गई थीं फराह

    अमृता राव के ऑडिशन मोमेंट को याद करते हुए फराह ने बताया, "मैंने अमृता से वह इमोशनल सीन करने को कहा जिसमें वह टूट जाती हैं और SRK को सब कुछ बता देती है। जैसे ही मैंने उन्हें लेंस से देखा, मैं हैरान रह गई। वह बिल्कुल अलग लग रही थीं, जादुई। मुझे श्रीदेवी की याद आ गई। श्रीदेवी की रिहर्सल भी जब ठीक-ठाक लगती थी तो कैमरा रोल होते ही वह चमक उठती थीं।" 

