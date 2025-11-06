Ananya Panday के कुत्ते की सूसू पर फिसल गई थीं Farah Khan, पहननी पड़ी थी चंकी पाडे की 50 रुपये की शर्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल (Kajol) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' इन दिनों काफी पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। बीते दिनों शो में मनीष मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा गेस्ट के तौर पर आए थे। एक लेटेस्ट एपिसोड में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर आईं।

फराह और अनन्या दोनों ही इस एपिसोड में हंसी-मजाक का तड़का लगाती नजर आईं जहां उन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर कई मजेदार बातें की। प्राइम वीडियो पर आ रहे इस शो में जेन जी की बहुत सारी कहानियां और कुछ कई मजेदार कंफेशन हुए।

इस दौरान बातचीत में फराह ने बताया कि चंकी पांडे की उस जमाने में तगड़ी फैन फॉलोविंग थी। उन्हें सेक्स सिंबल के तौर पर देखा जाता था। ये सुनकर काजोल और ट्विंकल खन्ना सरप्राइज रह गए।

डॉग की तबियत खराब थी - अनन्या

तभी अनन्या ने फराह से कहा, "मेरे पापा आपसे अपनी शर्ट वापस चाहते हैं!" हैरान ट्विंकल ने पूछा, "तुम्हारे पास चंकी की शर्ट क्यों है? रात में उसे सूंघने के लिए।" फराह ने मुंह बनाया और खुशी से बोली,'छी, नहीं!'इसके बाद अनन्या ने शर्ट के पीछे की कहानी शेयर की। उन्होंने कहा,"फराह फोन पर बात कर रही थी और बहुत ही परेशान सी थीं। उस समय, मेरा कुत्ता बीमार था और वह थोड़ा अंधा सा हो गया था। वह कही भी पेशाब कर रहा था। ऐसे में फराह जाकर उसकी पेशाब पर फिसल गईं। हमारे सीसीटीवी कैमरे में यह सब कैद है।"

फराह को जाकर शावर लेना पड़ा क्योंकि उनके सारे कपड़े गंदे हो गए थे। फराह ने बताया कि तब लगभग उसने तीन साल पहले मुझे वो शर्ट दी थी और अब तक मांग रहा है। वो 50 रुपये की शर्ट से दिलीप पोछा लगाता है।