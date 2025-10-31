'घर पर जुआ खेलने...' Farah Khan ने बताया मां ने कैसे जमा किए पैसे, घर जाने से बचती थीं कोरियोग्राफर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान अक्सर अपनी फैमिली और लाइफ से जुड़ी चीजों पर खुलकर बात करती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति और पिता को शराब की लत लगने के मुद्दे पर बात की। फराह ने बताया कि उनके पिता की फिल्में नहीं चल रही थीं जिसकी वजह से उन्हें शराब की लत लग गई थी।

पैसों के लिए बेचना पड़ा घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी जिसकी वजह से उनकी मां ने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए घर किराए पर दे दिया जिसमें जुआरी वगैरह रहने आ गए। सान्या मिर्जा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा, हमारे पास पूरा फ्लोर हुआ करता था फिर अपने फ्लैट्स बेचना शुरू कर दिया। पांच बड़े बेडरूम और एक हॉल को बेचते बेचते हमारे पास सिर्फ एक बेडरूम और एक हॉल बचा। इसे इसलिए नहीं बेच पाए क्योंकि ये मेरी मां के नाम था।