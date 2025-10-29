Jackie Shroff के फॉर्म हाउस पहुंचीं फराह खान, 700 पौधों को लगा वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं जग्गू दादा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूब ब्लॉग का ट्रेंड सिनेमा जगत के फिल्मी सितारों से भी अछूता नहीं रहा है। इस मामले में मैं हूं न की डायरेक्टर और डांस कोरियोग्राफर फराह खान का नाम पहले स्थान पर आता है। फराह अपने कुक दिलीप के साथ आए दिन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सेलेब्स के हाउस विजिट के ब्लॉग वीडियो डालती रहती हैं।



हाल ही में फराह खान कुक दिलीप के साथ 80s के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ के घर फार्म हाउस पहुंची हैं, जोकि पुणे के नजदीक पड़ता है। फराह ने जग्गू दादा के आलीशान फार्म हाउस की खासियत को इस वीडियो में बखूबी दिखाया है, जिसमें 700 से अधिक पौधे लगे हुए हैं।

जैकी श्रॉफ का आलीशान फॉर्म हाउस 20 अक्टूबर को फराह खान ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक जैकी श्रॉफ के फार्म हाउस पर जाने का ब्लॉग वीडियो शेयर किया। इस दौरान फराह के साथ उनके कुक दिलीप भी मौजूद रहे हैं, जिस तरह से वह पिछले वीडियो में नजर आए हैं। जग्गू दादा इस वीडियो में गर्मजोशी के साथ फराह और दिलीप का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान फराह पूरे फार्म हाउस को अपने वीडियो में दिखाती हुई नजर आती हैं।