Jackie Shroff के फॉर्म हाउस पहुंचीं फराह खान, 700 पौधों को लगा वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं जग्गू दादा
निर्देशक और डांस कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) इन दिनों अपने कुक दिलीप संग यूट्यूब ब्लॉग वीडियोज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में फराह ने दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) के आलीशान फॉर्म हाउस विजिट का ब्लॉग अपलोड किया है, जो वातावरण को शुद्ध करने में अहम योगदान दे रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूब ब्लॉग का ट्रेंड सिनेमा जगत के फिल्मी सितारों से भी अछूता नहीं रहा है। इस मामले में मैं हूं न की डायरेक्टर और डांस कोरियोग्राफर फराह खान का नाम पहले स्थान पर आता है। फराह अपने कुक दिलीप के साथ आए दिन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सेलेब्स के हाउस विजिट के ब्लॉग वीडियो डालती रहती हैं।
हाल ही में फराह खान कुक दिलीप के साथ 80s के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ के घर फार्म हाउस पहुंची हैं, जोकि पुणे के नजदीक पड़ता है। फराह ने जग्गू दादा के आलीशान फार्म हाउस की खासियत को इस वीडियो में बखूबी दिखाया है, जिसमें 700 से अधिक पौधे लगे हुए हैं।
जैकी श्रॉफ का आलीशान फॉर्म हाउस
20 अक्टूबर को फराह खान ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक जैकी श्रॉफ के फार्म हाउस पर जाने का ब्लॉग वीडियो शेयर किया। इस दौरान फराह के साथ उनके कुक दिलीप भी मौजूद रहे हैं, जिस तरह से वह पिछले वीडियो में नजर आए हैं। जग्गू दादा इस वीडियो में गर्मजोशी के साथ फराह और दिलीप का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान फराह पूरे फार्म हाउस को अपने वीडियो में दिखाती हुई नजर आती हैं।
इस बीच फराह जैकी श्रॉफ से उनके इस फॉर्म हाउस की कुल माप पूछती हैं, जिस पर अभिनेता उन्हें बताते हैं कि ये करीब 44 हजार स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके एक लग्जरी स्विमिंग पूल और आलीशान कमरे भी हैं। इसके अलावा वातावरण हरा-भरा रखने का पूरा इंतजाम इस फॉर्म हाउस में किया गया है।
700 पौधों से भरा हुआ जैकी श्रॉफ का फार्म हाउस
इसके लिए 700 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनसे ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक मिलती है। सिर्फ पेड़-पौधे ही नहीं बल्कि मुर्गी और बत्तख जैसे कई पालतू पशु-पक्षी जग्गू दादा के इस फॉर्म हाउस में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप शहर की चकाचौंध से तंग आकर सिर्फ शांति से कहीं रहना चाहते हैं, तो जैकी श्रॉफ का फॉर्म हाउस बेस्ट पैलेस है। ऐसा फराह खान अपने ब्लॉग वीडियो में बोलती हुई नजर आती हैं। मालूम हो कि इससे पहले फराह कई बॉलीवुड सेलेब्स के घरों की झलक दिखा चुकी हैं।
