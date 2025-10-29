Language
    स्टाफ मेंबर्स पर परिवार की तरह प्यार लुटाते हैं ये सितारे, एक ने की थी 50 लाख की मदद

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    फराह खान और दिलीप की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आती है। जिस तरह 'ओम शांति ओम' की निर्देशक अपने कुक को रिस्पेक्ट देती हैं उसकी सराहना करते हुए फैंस नहीं थकते हैं। लेकिन सिर्फ फराह खान ही नहीं, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई ऐसे स्टार्स हैं, जो अपने परिवार और स्टाफ मेंबर्स को बिल्कुल भी अलग नहीं समझते और वही सम्मान देते हैं। 

    अपने स्टाफ मेंबर्स को परिवार मानते हैं ये सितारे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सितारों पर अक्सर अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगता रहता है। अक्सर ऐसी वीडियो सामने आती हैं, जिसमें कभी-कभी कुछ सितारे अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ ऐसा बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का खून खौल उठता है।

    बॉलीवुड स्टार्स के एटीट्युड के बारे में तो अक्सर बाते होती हैं, लेकिन आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने घर में काम करने वाले स्टाफ को सिर्फ उनकी फीस ही नहीं देते, बल्कि उन्हें अपने परिवार की तरह प्यार देते हैं। इस लिस्ट में कई सितारे ऐसे हैं, जिनकी वजह से उनके स्टाफ मेंबर्स के भी लाखों फैंस बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट:

    फराह खान-दिलीप

    स्टाफ को परिवार की तरह प्यार करने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम फराह खान का है, जिनकी बदौलत आज उनके कुक दिलीप ने भी अपनी एक पहचान बना ली है। फराह खान के YOUTUBE चैनल के साथ काम करते हुए दिलीप के काफी फैंस बन चुके हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में उनकी इनकम भी इतनी अच्छी हो चुकी है कि उन्होंने बिहार में अपना घर बना लिया है। दोनों के बीच की खींचतान और जुगलबंदी ऑडियंस को बेहद पसंद आती है।

    सलमान खान-शेरा

    सलमान खान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा उस समय से हैं, जब वह इतने बड़े सुपरस्टार भी नहीं थे। 1995 में शेरा सलमान खान की सुरक्षा टीम में शामिल हुए थे और अब 29 साल बाद वह उनका साया बन चुके हैं। सलमान खान ही नहीं, उनके माता-पिता भी शेरा को परिवार की तरह मानते हैं। आज शेरा खुद एक बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन सलमान खान को फिर भी वह 'मालिक' कहकर संबोधित करते हैं।

    दीपिका पादुकोण-जलालुद्दीन शेख

    जलालुद्दीन शेख यूं तो दीपिका पादुकोण के बॉडीगार्ड हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता काफी करीब है। जलालुद्दीन को दीपिका पादुकोण की सुरक्षा करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण हर साल रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें ही राखी बांधती हैं।

    भारती सिंह- रूपा

    भारती सिंह अपने पूरे स्टाफ को किस कदर प्यार करती हैं, इस बात का अंदाजा आप उनके लाइफ ऑफ लिम्बाचिया व्लॉग से लगा सकते हैं। रूपा जो बचपन से ही गोला की नैनी हैं, भारती उन्हें बेटे की दूसरी मां कहती हैं। जब भी कॉमेडियन कहीं बाहर हॉलीडेज पर जाती हैं, तो उनके साथ रूपाश्री से लेकर पांडे और मुन्ना (स्टाफ मेंबर्स) तक रहते हैं।

    आलिया भट्ट-सुनील

    आलिया भट्ट भी अपने ड्राइवर की काफी रिस्पेक्ट करती है। एक्ट्रेस के साथ सुनील 2012 से जुड़े हुए हैं। जब आलिया भट्ट की शादी हो रही थी, तो उनके ड्राइवर ने बताया था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे उनकी बेटी की विदाई हुई है। साल 2019 में आलिया भट्ट ने सुनील और अपने हेल्पर को मुंबई में घर खरीदने के लिए 50 लाख की मदद भी की थी।

    शाह रुख खान-रवि 

    जैसे सलमान खान के लिए शेरा है, ठीक उसी तरह रवि भी शाह रुख खान के साथ साए की तरह रहते हैं। रवि शाह रुख खान के काफी लंबे समय से बॉडीगार्ड हैं। वह सिर्फ शाह रुख के साथ ही नहीं, बल्कि आर्यन और सुहाना को संभालते हुए भी कई बार देखें गए हैं। किंग खान के लिए रवि उनके किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं हैं। 

