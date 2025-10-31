'पेट भरने के लिए भी संघर्ष कर रहे वो', आउटसाइडर्स का सपोर्ट तो नेपोटिज्म पर Farah Khan का चौंकाने वाला बयान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म का मुद्दा गर्माता रहता है। अक्सर खबरें आती है कि नेपोटिज्म (Nepotism) के चलते यानि भाई-भतीजावाद के चलते किसी टैलेटेंड को काम नहीं मिल पाता है। ये बहस काफी पुरानी हो चुकी है और इस पर कई बार विवाद भी हुआ है। अब इस पर डायरेक्टर कॉरियोग्राफर फरान खान (Farah Khan) ने बात की है। फराह ने कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे।

आउटसाइडर्स के सपोर्ट में आईं फराह खान

फराह खान इस इंड्स्ट्री का सालों से हिस्सा रही हैं। उन्होंने मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी फिल्में बनाई हैं। लेकिन हाल ही में फराह ने इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स पर बात की है। फराह ने कहा है कि बाहर के लोग जो इंड्स्ट्री में काम करने आते हैं, उनका कहीं ना कहीं स्टारकिड्स पर गुस्सा लाजमी है।

फराह हाल ही में इस पर बात सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में की है। फराह ने कहा कि, मैं समझ सकती हूं कि जो लोग बाहर से मुंबई आते हैं, वो स्टारकिड्स और नेपो किड्स को लेकर थोड़ी सी नाराजगी और गुस्सा मन में रखते हैं और ये लाजमी भी है, क्योंकि उन्हें हर महीने कमाना है और अपना घर चलाना है। उनकी तुलना में स्टारकिड्स का संघर्ष कुछ नहीं है।