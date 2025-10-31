'पेट भरने के लिए भी संघर्ष कर रहे वो', आउटसाइडर्स का सपोर्ट तो नेपोटिज्म पर Farah Khan का चौंकाने वाला बयान!
बॉलीवुड में अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि, नेपोटिज्म के चलते यानि भाई-भतीजावाद के चलते किसी टैलेटेंड स्टार को काम नहीं मिल पाता है। ये बहस काफी पुरानी हो चुकी है और इस पर कई बार विवाद भी हुआ है। अब इस पर डायरेक्टर कॉरियोग्राफर फरान खान (Farah Khan) ने बात की है। फराह ने कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे।
आउटसाइडर्स के सपोर्ट में आईं फराह खान
फराह खान इस इंड्स्ट्री का सालों से हिस्सा रही हैं। उन्होंने मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी फिल्में बनाई हैं। लेकिन हाल ही में फराह ने इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स पर बात की है। फराह ने कहा है कि बाहर के लोग जो इंड्स्ट्री में काम करने आते हैं, उनका कहीं ना कहीं स्टारकिड्स पर गुस्सा लाजमी है।
फराह हाल ही में इस पर बात सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में की है। फराह ने कहा कि, मैं समझ सकती हूं कि जो लोग बाहर से मुंबई आते हैं, वो स्टारकिड्स और नेपो किड्स को लेकर थोड़ी सी नाराजगी और गुस्सा मन में रखते हैं और ये लाजमी भी है, क्योंकि उन्हें हर महीने कमाना है और अपना घर चलाना है। उनकी तुलना में स्टारकिड्स का संघर्ष कुछ नहीं है।
इसके साथ ही फराह ने ये भी बताया कि उन्होंने अब अपना करियर सुरक्षित कर लिया है। जितनी मेहनत उन्होंने करियर के शुरूआत में फिल्में बनाने में की वो अब उससे ज्यादा मेहनत कर रही हैं। यूट्यूब पर व्लॉगिंग को लेकर फराह का कहना है कि वो खूब मेहनत करती हैं। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके पास आज बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं।
आपको बता दें कि फराह खान अब भले ही फिल्में ना डायरेक्ट कर रही हों, लेकिन वो एक्टिव जरूर है। यूट्यूब पर वो काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, उनके वीडियोज पर लाखों-करोड़ों व्यूज आते हैं। साथ ही महीने में लाखों कमा रही हैं।
