सासू मां डिंपल को खूब परेशान करते हैं Akshay Kumar, जग्गू दादा से की दामाद की शिकायत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेज में से एक हैं। उन्होंने 1973 में राजेश खन्ना से शादी की और उनकी दो बेटियां, ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं। हालांकि 1982 के बाद से डिंपल राजेश खन्ना से अलग रहने लगीं और बेटियों की परवरिश भी खुद ही की।

