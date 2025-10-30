सासू मां डिंपल को खूब परेशान करते हैं Akshay Kumar, जग्गू दादा से की दामाद की शिकायत
अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और डिंपल कपाड़िया का रिलेशन बहुत ही शानदार है। कई इंटरव्यूज में डिंपल इस बारे में बात कर चुकी हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दामाद से थोड़ा नाराज नजर आ रही हैं। डिंपल ने इसकी शिकायत जैकी श्रॉफ से की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेज में से एक हैं। उन्होंने 1973 में राजेश खन्ना से शादी की और उनकी दो बेटियां, ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं। हालांकि 1982 के बाद से डिंपल राजेश खन्ना से अलग रहने लगीं और बेटियों की परवरिश भी खुद ही की।
दामाद और सासू मां के बीच जबरदस्त ट्विनिंग
ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार से शादी की और दो बच्चों के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। वहीं डिंपल के दामाद अक्षय कुमार और उनके बीच काफी अच्छी ट्विनिंग है। अक्सर दोनों को साथ में कुछ इवेंट्स में पोज करते और एक्टर को उन्हें परेशान करते हुए देखा जाता है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दोनों का वीडियो
ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ बस से कही सफर कर रहे हैं। इस दौरान डिंपल सीट पर बैठी हुई हैं जबकि अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ पास में खड़े हैं। पूरी बातचीत के दौरान डिंपल दामाद अक्षय की शिकायत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में उन्हें साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि तूने ऐसे ही किया होगा। जग्गू दादा से वह कहती हैं कि ये ऐसे ही करता है।
कैसा है अक्षय कुमार के साथ रिश्ता?
हालांकि सासू मां को दामाद का ये नेचर काफी ज्यादा पसंद है और वो कई इंटरव्यूज में इस बारे में बोल चुकी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अक्षय को सरफिरा और शरारती बताया था जो अक्सर उन्हें भी अपनी हरकतों में शामिल कर लेते हैं। डिंपल ने कहा,"मैं उन्हें बहुत से लोगों से मिलते-जुलते देखती हूं और उन्हें आपके साथ बैठकर बास्केटबॉल या ताश खेलने में बहुत मज़ा आता है। वह बस आपके साथ बैठकर बातें करते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। वह बहुत शरारती हैं और मुझे ढूंढकर ये सब करते हैं।"
