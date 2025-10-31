1980 की सबसे महंगी फिल्म जिसमें अमिताभ समेत थे 7 सुपरस्टार, फ्लॉप मूवी के सुपरहिट हैं गाने!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में बिग बजट फिल्मों का बोलबाला खूब रहता है। दर्शक भी ये देखकर उत्साहित हो जाते हैं कि शायद ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है तो कमाल हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये चलन आज या कल से नहीं बल्कि 70 और 80 के दशक से चल रहा है कि बड़ी फिल्म के साथ बड़ा बजट और बड़े सितारे आते तो हैं लेकिन हर बार वो फिल्म हिट हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की एक ऐसी ही फिल्म है, जिस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया लेकिन वो फिल्म महाफ्लॉप हो गई। हालांकि फिल्म के गाने जरूर हिट रहे। कौन सी है वो फिल्म आइए आपको बताते हैं...

7 सुपरस्टार्स से सजी थी वो फिल्म

1980 में आई इस फिल्म का नाम था शान (Shaan)। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा कई बड़े सितारे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उस दशक के सुपरस्टार सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, परवीन बॉबी, राखी गुलजार, बिंदिया गोस्वामी, जॉनी वाकर और कुल भूषण खरबंदा थे। फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने शाकाल का किरदार निभाया था। हां हां, वही शाकाल का किरदार जिसको देखकर आजकल इंटरनेट आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है या यूं कह सकते हैं कि उन तस्वीरों का इस्तेमाल मीम्स में करते हैं।

इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने बनाया था। शोले के बाद ये उनकी वो फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और उम्मीद थी कि भई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दहशत तो जरूर मचाएगी और हो सकता है कि शोले जैसा मैजिक दोबारा हो जाए, पर उम्मीदों पर पानी फिरना किसे कहते हैं ये फिल्म की रिलीज ने बता दिया था।

इस फिल्म का जब ऐलान हुआ तो हर तरफ चर्चा थी कि कोई बड़ी फिल्म आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 'शान' फिल्म बजट करीब 6 करोड़ था। हैरानी की बात है कि फिल्म शोले इसके आधे बजट में बन गई थी। शोले के दोगुने बजट वाली इस फिल्म की चर्चा भी हुई और कहा गया कि उस वक्त की ये बड़ी और महंगी फिल्म थी और तीन साल तक बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म का खिताब भी शान के नाम ही रहा।

फिल्म रिलीज हुई, तो मेकर्स को लगा कि हिट तो ये जरूर होगी। हालांकि फिल्म की शुरुआत भी अच्छी हुई लेकिन खराब रिव्यूज ने सारा मजा किरकिरा कर दिया और इसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा और आखिरकार फिल्म फ्लॉप के गड्ढे में जा गिरी।

हीरो से ज्यादा विलेन हुआ पॉपुलर

इस बड़ी सी स्टारकास्ट वाली फिल्म में हीरो से ज्यादा चर्चा विलेन की हुई। जी हां, फिल्म कुलभूषण खरबंदा थे जिन्होंने शाकाल का किरदार निभाया था। उनके किरदार की जमकर चर्चा हुई और दर्शकों को उनका किरदार भी पसंद आया। लोगों की जुबान पर फिल्म के बड़े स्टार्स का नाम नहीं था, बल्कि शाकाल का नाम था और यही किरदार निभाकर कुलभूषण खरबंदा फिर से पॉपुलर विलेन्स की लिस्ट में आ गए।

फिल्म के गाने हुए ब्लॉकबस्टर

भले ही इस फिल्म के नाम पर फ्लॉप फिल्म का ठप्पा लगा हो लेकिन ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई। फिल्म के गाने जरूर हिट रहे। फिल्म के सभी गानों को दर्शकों ने भर-भरकर प्यार दिया। फिल्म में कुल 6 गाने थे और सारे का सारे गाने दर्शकों की जुबान पर थे। जिसमें जानू मेरी जान, यम्मा यम्मा, प्यार करने वाले, नाम अब्दुल है मेरा और दोस्तों से प्यार किया शामिल है। ये गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और जब भी बजते हैं लोगों के पैर भी अपने आप थिरकते हैं।