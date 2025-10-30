Language
    कॉन्सर्ट से पहले Enrique Iglesias ने अपनी फीमेल फैन को यूं किया सरप्राइज, फैंस बोले- 'बहुत लकी है'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:44 PM (IST)

    स्पेनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) इन दिनों मुंबई में अपना टाइम खूब इन्जॉय कर रहे हैं। एक्टर दो दिनों के लिए यहां हैं। जहां पहले दिन मल्लिका अरोड़ा, जैकी भगनानी, रकुलप्रीत जैसे एक्टर्स को कॉन्सर्ट में देखा गया वहीं दूसरे दिन कई अन्य सेलेब्स के आने की संभावना है। इस दौरान सिंगर ने एक वीडियो शेयर किया जो सभी को आकर्षित कर रहा है।

    Hero Image

    एनरिक इग्लेसियस ने फैंस को दिया सरप्राइज (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लोबल स्पैनिश सेंसेशन और सिंगर एनरिक इग्लेसिया इन दिनों मुंबई टूर पर हैं। सिंगर 29 और 30 अक्तूबर को बांद्रा के एमएमआरडीए ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। सिंगर 13 साल बाद भारत में परफॉर्म करने लौटे हैं जिससे फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं।

    सिंगर ने पोस्ट किया वीडियो

    हाल ही में सिंगर ने अपनी एक फैन को ऐसा सरप्राइज दिया जिसे शायद ही वो भूल पाए। सिंगर आज फिर मुंबई में परफॉर्म करेंगे। अपनी परफॉर्मेंस से कुछ घंटे पहले, सिंगर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सिंगर अपनी कार के शीशे को नीचे गिराते हैं ताकि वो सामने वाली गाड़ी में बैठी एक फीमेल फैन को हाय बोल सकें।

    यह भी पढ़ें- लाइव कॉन्सर्ट के दौरान Vidya Balan को मिला था परिणीता का ऑफर, बोलीं - 'मैं कांप रही थी...'

     
     
     
    फीमेल फैन को सिंगर ने किया सरप्राइज

    इस दौरान फैन का रिएक्शन भी देखने वाला था। अपने सामने एनरिके को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था वह मुश्किल से समझ पा रही थी कि अंतरराष्ट्रीय गायक उसके ठीक बगल में है और हैरानी से उन्हें देखते हुए बस "हे भगवान" कह पाई।

    इस वीडियो को एनरिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'मुंबई ट्रैफिक, अपने दूसरे शो के लिए जा रहा हूं।' सिंगर ने कॉन्सर्ट से पहले कार राइड इन्जॉय करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया।

    कौन-कौन से सितारे आएंगे नजर

    खबरों के अनुसार, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, अर्जुन कपूर और कियारा आडवाणी जैसी बॉलीवुड हस्तियां इस कॉन्सर्ट में शामिल हो सकती हैं, जिससे सितारों से सजे इस कार्यक्रम में चार चांद लग जाएंगे। वहीं फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि सिंगर कॉन्सर्ट के बाद कहां घूमने जाएंगे। खबरों के अनुसार, मुंबई में अपने संगीत कार्यक्रमों के बाद, वह आगरा में ताजमहल देखने जा सकते हैं।

