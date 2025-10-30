कॉन्सर्ट से पहले Enrique Iglesias ने अपनी फीमेल फैन को यूं किया सरप्राइज, फैंस बोले- 'बहुत लकी है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लोबल स्पैनिश सेंसेशन और सिंगर एनरिक इग्लेसिया इन दिनों मुंबई टूर पर हैं। सिंगर 29 और 30 अक्तूबर को बांद्रा के एमएमआरडीए ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। सिंगर 13 साल बाद भारत में परफॉर्म करने लौटे हैं जिससे फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं।

सिंगर ने पोस्ट किया वीडियो हाल ही में सिंगर ने अपनी एक फैन को ऐसा सरप्राइज दिया जिसे शायद ही वो भूल पाए। सिंगर आज फिर मुंबई में परफॉर्म करेंगे। अपनी परफॉर्मेंस से कुछ घंटे पहले, सिंगर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सिंगर अपनी कार के शीशे को नीचे गिराते हैं ताकि वो सामने वाली गाड़ी में बैठी एक फीमेल फैन को हाय बोल सकें।