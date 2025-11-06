बच्चों को पालने के लिए Farah Khan कर रही हैं कुछ ऐसा, कहा- 'मुझे महंगे कॉलेज...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फराह खान बॉलीवुड की एक जानी-मानी कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर हैं। उन्होंने हमें ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, मैं हू न और तीस मार खान जैसी फिल्में दी हैं। अब उनके खाते में एक और टाइटल जुड़ गया है और पॉपुलर यूट्यूबर की कैटेगरी में उनका नाम शुमार हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फराह खान हाल ही में अनन्या पांडे के साथ टू मच विद ट्विंकल और काजोल शो में नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि वो यूट्यूब पर क्यों आई और डिजिटल डेब्यू करने का सबसे पहला कारण क्या था?