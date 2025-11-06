Language
    बच्चों को पालने के लिए Farah Khan कर रही हैं कुछ ऐसा, कहा- 'मुझे महंगे कॉलेज...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    फराह खान (Farah Khan) बॉलीवुड के उन सेलेब्स में से हैं जो फ्लो के साथ खुद को बदलना बहुत अच्छे से जानती हैं। यही देखते हुए फिल्म मेकर ने यूट्यूब ज्वाइन किया था क्योंकि इसका बढ़ता ट्रेंड हर किसी को आकर्षित कर रहा था। फराह ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा था। 

    फराह खान ने क्यों शुरू किया यूट्यूब (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फराह खान बॉलीवुड की एक जानी-मानी कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर हैं। उन्होंने हमें ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, मैं हू न और तीस मार खान जैसी फिल्में दी हैं। अब उनके खाते में एक और टाइटल जुड़ गया है और पॉपुलर यूट्यूबर की कैटेगरी में उनका नाम शुमार हो गया है।

    फराह खान हाल ही में अनन्या पांडे के साथ टू मच विद ट्विंकल और काजोल शो में नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि वो यूट्यूब पर क्यों आई और डिजिटल डेब्यू करने का सबसे पहला कारण क्या था?

    कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गया फराह का यूट्यूब

    फराह खान ने 11 साल पहले हैप्पी न्यू ईयर डायरेक्ट की थी और इसके बाद से उनकी कोई फिल्म नहीं आई। अब फराह ने बताया कि वो कंटेंट क्रिएटर इसलिए बनीं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की फीस भरनी थी। फराह खान ने बताया कि वो अप्रैल 2024 में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया था। उन्होंने अपने और अपने कुक दिलीप के साथ कुकिंग व्लॉग्स से शुरुआत की जो जल्द ही पॉपुलर हो गए। थोड़े ही दिनों में फराह के लाखों फॉलोवर्स बढ़ गए। यूट्यूब (YouTube) पर उनके लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 45 लाख फॉलोअर्स हैं।

    बहुत अधिक बढ़ रहा है खर्चा

    काजोल और ट्विंकल के साथ टू मच के लेटस्ट एपिसोड में 60 वर्षीया फराह ने अपने सफर की शुरुआत पर फोकस डाला। फराह ने बताया कि वो कोई फिल्म नहीं कर रही थीं तो सोचा कि चलो यूट्यूब ही शुरू करते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही थी। दूसरा मेरे बच्चे भी अगले साल यूनिवर्सिटी जाने वाले थे और इसमें बहुत खर्चा होता इसलिए मैंने इसकी शुरुआत कर दी। बता दें कि फराह तीन बच्चों की मां है जिनमें दो बेटियां और एक बेटा है।

