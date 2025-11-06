Language
    सीन 1, खर्च 2.5 करोड़... इस कॉमेडी मूवी के आइकॉनिक सीक्वेंस के लिए मेकर्स ने लुटाए करोड़ों रुपये

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    बॉलीवुड की फिल्मों पर मेकर्स बेतहाशा पैसा लुटाते हैं। मगर एक सीन के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना छोटी सी बात नहीं है। 2000 के दशक में एक कॉमेडी मूवी आई थी जिसके एक सीन के लिए मेकर्स ने करोड़ों रुपये खर्च किए थे। जानिए एस बारे में। 

    Hero Image

    एक सीन पर मेकर्स ने खर्च किए थे ढाई करोड़। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में क्रिटिक्स की उम्मीदों पर खरी न उतरें, लेकिन दर्शकों को खूब पसंद आती हैं। 2000 के दशक में एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसे भले ही खराब रेटिंग मिली हो, लेकिन आज भी लोग उस फिल्म के सीन्स और गाने पसंद करते हैं। आपको जानकर झटका लगेगा कि इस फिल्म के एक सीन के लिए मेकर्स ने ढाई करोड़ रुपये लुटा दिए थे।

    यह फिल्म अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की थी जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। कॉमेडी मूवी में एक आइकॉनिक सीन दिखाया गया था जो खूब पसंद किया गया। मगर उस एक सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर को 10 दिन लगे और खर्च भी करोड़ों में हुआ। 

    बॉक्स ऑफिस पर तीस मार खान हिट थी या फ्लॉप?

    जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो है 2010 में रिलीज हुई तीस मार खान (Tees Maar Khan) जिसका निर्देशन फराह खान (Farah Khan) ने किया था। फिल्म में अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, कटरीना कैफ जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म का गाना शीला की जवानी (Sheila Ki Jawani) सुपर-डुपर हिट हुआ था। मगर इसे क्रिटिक्स की तरफ से खास सराहा नहीं गया था। पहले इस फिल्म को फ्लॉप भी बताया जा रहा था, लेकिन फराह खान ने रिवील किया था कि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं थी। 

    Tees Maar Khan Movie

    तीस मार खान पर कितना हुआ था खर्च?

    खैर, फिल्म के कई सीन्स दर्शकों को हंसने पर मजबूर करते हैं। फेक हॉलीवुड डायरेक्टर बने तीस मार खान (अक्षय कुमार) एक चोर की भूमिका में होते हैं जिन्हें एक ट्रेन लूटना होता है। इस ट्रेन को लूटने के लिए वह पूरे गांव को बुद्धू बनाते हैं और आखिर में ट्रेन सीक्वेंस होता है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस एक सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फराह ने इस सीन को 10 दिन में शूट किया था। 

