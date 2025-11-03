जब सेट पर गाने की शूटिंग कर रहे थे Akshay Kumar, लड़कियों ने फेंके थे 100 अंडे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं तो अपने अभिनय और एनर्जी से दर्शकों का दिल खुश कर देते हैं। 90 के दशक में उन्हें रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर जाना जाता था। 2000 के दशक में उन्होंने कॉमेडी के बलबूते दर्शकों का दिल चुराया।

जिसने भी अक्षय कुमार के साथ काम किया है, वो उनके पंक्चुअलिटी की खूब तारीफ करता है। जब भी वह कोई किरदार निभाते हैं तो वह उसमें अपना 100 प्रतिशत देते हैं। हाल ही में अक्षय के साथ काम कर चुके एक कोरियोग्राफर ने एक्टर संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। साथ ही अक्षय पर फेंके गए 100 अंडे का दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया है।

जाने-माने बॉलीवुड कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश (Chinni Prakash) ने फ्राइडे टॉकीज के साथ बातचीत में अक्षय कुमार के साथ काम करने का एक्सपीरिंयस शेयर किया है। चिन्नी ने बताया कि जब लड़कियों ने उन पर अंडा फेंका तो एक्टर के रिएक्शन ने उन्हें हैरान कर दिया था। खिलाड़ी मूवी के शूट के वक्त अक्षय पर अंडे फेंके गए थे।

चिन्नी प्रकाश ने कहा, "अक्षय बहुत मेहनती हैं और वह अपना 100 परसेंट देते हैं। मैंने उनके साथ जो 25-50 गाने शूट किए हैं, उनमें उन्होंने कभी कोई स्टेप बदलने के लिए नहीं कहा। खिलाड़ी फिल्म के एक गाने के एक सीन में अक्षय पर 100 अंडे फेंके गए थे। लड़कियों को अक्षय पर अंडे फेंकने थे और जब अंडा लगता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके बाद बदबू और भी खराब होती है, वह लंबे समय तक नहीं जाती। इन सबके बावजूद अक्षय ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बहुत मेहनती हैं और उनमें कोई नखरे नहीं हैं। वह बहुत डाउन-टू-अर्थ हैं। मैंने उनसे ज्यादा मेहनती एक्टर कभी नहीं देखा और वह बहुत डेडिकेटेड हैं।"