एक्स सास Zarine Khan को अंतिम विदाई देने पहुंचे Hrithik Roshan, बीवी के जाने से टूटे संजय खान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने अभिनेता संजय खान (Sanjay Khan) की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का निधन हो गया है। आज सुबह 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं।

