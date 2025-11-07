Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्स सास Zarine Khan को अंतिम विदाई देने पहुंचे Hrithik Roshan, बीवी के जाने से टूटे संजय खान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:02 PM (IST)

    Zarine Khan Last Rites: संजय खान की पत्नी और जायद खान की मां जरीन खान अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 7 नवंबर को उनका निधन हो गया। जायद खान की मां के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे। इस दौरान संजय खान काफी भावुक दिखे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जरीन खान के अंतिम संस्कार में भावुक ऋतिक रोशन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने अभिनेता संजय खान (Sanjay Khan) की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का निधन हो गया है। आज सुबह 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जरीन खान के निधन से उनके परिवार, फैंस और सेलिब्रिटीज को बड़ा झटका लगा है। उनके अंतिम संस्कार में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे। ऋतिक रोशन भी अपनी एक्स सास को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे।

    सास को अंतिम विदाई देने पहुंचे ऋतिक रोशन

    ऋतिक रोशन अपनी एक्स सास जरीन खान के अंतिम संस्कार में पहुंचे। एक्टर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद (Saba Azad) भी मौजूद थीं। उनका वीडियो भी सामने आया है जिसमें सास के निधन से उनका दुख साफ जाहिर हो रहा है।

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)

    बीवी के अंतिम संस्कार में भावुक संजय खान

    एक वीडियो जरीन खान के पति और अभिनेता संजय खान का भी सामने आया है जिसमें वह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भावुक दिखाई दे रहे हैं। बेटी फराह अपने पिता को संभाल रही हैं। इसी दौरान उनके बेटे जायद खान भी मौजूद हैं।

    यह भी पढ़ें- नहीं रहीं संजय खान की पत्नी Zarine Katrak, 81 साल की उम्र में हुआ निधन

    पैप्स पर भड़के जैकी श्रॉफ

    जरीन खान के अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ भी पहुंचे। वह इस दौरान पैप्स पर गुस्सा होते हुए नजर आए। उन्होंने पैप्स को सही तरीके से बर्ताव करने के लिए कहा। 

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan)

    इन सेलेब्स ने भी दी जरीन को आखिरी विदाई

    जैकी के अलावा जरीन खान के अंतिम संस्कार में जया बच्चन (Jaya Bachchan), श्वेता बच्चन, बॉबी देओल (Bobby Deol), सोनल चौहान और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने गए।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)

    यही नहीं, सुजैन खान के ब्वॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी भी नजर आए। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में सुजैन को सहारा दिया।

    यह भी पढ़ें- चीटिंग के शक में Zeenat Aman पर इस एक्टर ने किया था हमला, एक्ट्रेस की आंख हो गई थी खराब