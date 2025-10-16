चीटिंग के शक में Zeenat Aman पर इस एक्टर ने किया था हमला, एक्ट्रेस की आंख हो गई थी खराब
जीनत अमान (Zeenat Aman) के साथ फिल्म 'इंसाफ का तराजू'में मुख्य भूमिका में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता दीपक पाराशर ने अपने कथित अफेयर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब संजय खान के साथ उनका रिश्ता खत्म होने वाला था,तब उनके मन में जीनत के प्रति भावनाएं जागीं। उन्होंने संजय खान द्वारा ज़ीनत पर हुए कथित हमले के बारे में भी बात की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय दिग्गज अभिनेत्री, जीनत अमान (Zeenat Aman) अपने समय की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक थीं। यूं तो अभिनेत्री के बहुत सारे प्रशंसक थे लेकिन उनके सबसे बड़े प्रेमियों में 90 के दशक के अभिनेता दीपक पाराशर का नाम आता है। वह अपने बेहतरीन अभिनय, आकर्षक लुक और व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे।
एक्टर खूबसूरती के मामले में अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देते थे। दीपक ने 1976 में मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता था। बॉलीवुड में भी उनका सफर शानदार रहा।
संजय खान को था शक
दीपक पाराशर ने जीनत अमान के साथ फिल्म "इंसाफ का तराजू" से बतौर मुख्य अभिनेता अपनी शुरुआत की थी। हाल ही में एक्टर ने अपने कथित रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि संजय खान के साथ जीनत के रिश्ते के खत्म होने के समय उनके और जीनत अमान के बीच आपसी भावनाएं विकसित हुई थीं। उन्होंने खान द्वारा जीनत पर हुए कथित हमले का भी ज़िक्र किया और स्वीकार किया कि हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर संजय खान को इसकी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को इस बारे में जरूर बताया था।
मैं सिर्फ उन्हें सहारा दे रहा था - दीपक
विक्की लालवानी से बात करते हुए दीपक ने कहा,"जब मैं जीनत से मिला, तो वह अलग होने की कगार पर थी। मैं जीनत के साथ 'इंसाफ का तराजू' कर रहा था और जब हम शूटिंग कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि मैं उनका बहुत करीबी दोस्त था, एक ऐसा व्यक्ति जो रोने के लिए अपना कंधा देने को तैयार रहता था। इसे संजय ने गलत समझा, उन्हें लगा कि जीनत उनके साथ टू-टाइमिंग कर रही हैं।"
संजय खान ने किया था हमला
संजय द्वारा जीनत पर कथित सार्वजनिक हमले के बारे में बात करते हुए, निकाह अभिनेता ने कहा, "फिर जाहिर है, वह घटना हुई। सुबह 11 बजे मुंबई से एक फोन आया। वह उनसे मिलने गई थी और वहां उनका और संजय का झगड़ा हुआ। जीनत को या तो धक्का दिया गया या पीटा गया, मुझे नहीं पता। उन्होंने चोपड़ा साहब को सिर्फ इतना बताया कि उन्हें परेशान किया गया था और वह घायल हो गई थी। उन्होंने ये सब नहीं बताया कि उन्हें जूते, छड़ी या तलवार किस चीज से पीटा गया क्योंकि वह इस तरह की गरिमा को समझती थीं। "
ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 1979 में मुंबई के ताज होटल में हुई इस भयावह घटना के दौरान जीनत अमान की दाहिनी आंख घायल हो गई थी। डॉन अभिनेत्री ने इस चौंकाने वाली घटना के बारे में कभी किसी से सीधे तौर पर बात नहीं की और संजय खान ने ऐसी रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन करते आए।
