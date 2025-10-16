चीटिंग के शक में Zeenat Aman पर इस एक्टर ने किया था हमला, एक्ट्रेस की आंख हो गई थी खराब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय दिग्गज अभिनेत्री, जीनत अमान (Zeenat Aman) अपने समय की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक थीं। यूं तो अभिनेत्री के बहुत सारे प्रशंसक थे लेकिन उनके सबसे बड़े प्रेमियों में 90 के दशक के अभिनेता दीपक पाराशर का नाम आता है। वह अपने बेहतरीन अभिनय, आकर्षक लुक और व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे।

एक्टर खूबसूरती के मामले में अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देते थे। दीपक ने 1976 में मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता था। बॉलीवुड में भी उनका सफर शानदार रहा। संजय खान को था शक दीपक पाराशर ने जीनत अमान के साथ फिल्म "इंसाफ का तराजू" से बतौर मुख्य अभिनेता अपनी शुरुआत की थी। हाल ही में एक्टर ने अपने कथित रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि संजय खान के साथ जीनत के रिश्ते के खत्म होने के समय उनके और जीनत अमान के बीच आपसी भावनाएं विकसित हुई थीं। उन्होंने खान द्वारा जीनत पर हुए कथित हमले का भी ज़िक्र किया और स्वीकार किया कि हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर संजय खान को इसकी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को इस बारे में जरूर बताया था।

संजय खान ने किया था हमला संजय द्वारा जीनत पर कथित सार्वजनिक हमले के बारे में बात करते हुए, निकाह अभिनेता ने कहा, "फिर जाहिर है, वह घटना हुई। सुबह 11 बजे मुंबई से एक फोन आया। वह उनसे मिलने गई थी और वहां उनका और संजय का झगड़ा हुआ। जीनत को या तो धक्का दिया गया या पीटा गया, मुझे नहीं पता। उन्होंने चोपड़ा साहब को सिर्फ इतना बताया कि उन्हें परेशान किया गया था और वह घायल हो गई थी। उन्होंने ये सब नहीं बताया कि उन्हें जूते, छड़ी या तलवार किस चीज से पीटा गया क्योंकि वह इस तरह की गरिमा को समझती थीं। "