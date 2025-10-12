Language
    आज भी कयामत ढहाती हैं 'डॉन' की रोमा, कभी बोल्ड इमेज से हुए थे खूब विवाद!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    70 दशक की खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान ने अपनी बोल्डनेस से हिंदी सिनेमा में क्रांति ला दी थी। जिस दौर में हीरोइनें रिवीलिंग आउटफिट पहनने से झिझकती थीं, उस दौर में जीनत की बोल्डनेस की चर्चा होती थी। इसी वजह से वह विवादों में भी छा चुकी हैं। जानिए इस बारे में। 

    Hero Image

    डॉन की रोमा का बोल्ड अंदाज से उठा था विवाद। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक में एक नाम हिंदी सिनेमा के पन्नों पर धीरे-धीरे जगह बना रहा था और ये नाम किसी और का नहीं बल्कि जीनत अमान का था। भारतीय सिनेमा की पहली ग्लैमर्स डीवा रही हैं जीनत अमान (Zeenat Amaan), जिनकी खूबसूरती और बोल्ड लुक ने बॉलीवुड की कायापलट उस दौर में की थी जब अभिनेत्रियां साड़ी और लहंगा-चोली पहनकर पर्दे पर नज़र आती थीं। जीनत अमान जब आईं तो सनसनी मच गई, हर फिल्ममेकर और एक्टर की पहली च्वॉइस बन गईं।

    आलम ये था कि जीनत अमान की बोल्ड इमेज ने इतने विवाद खड़े किए लोग गिनते-गिनते थक गए। प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल लाइफ के उनके किस्से भी खूब चर्चित रहे। हाल ही में जीनत को 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (70th Filmfare Awards) में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (Lifetime Achievement Award) से नवाजा गया है।

    जीनत को मिला फिल्मफेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

    70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में जीनत अमान को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। डॉन की रोमा जब यहां अवॉर्ड लेने स्टेज पर आईं तो सभी ने उनका तालियों के साथ स्वागत किया। ब्लैक कलर के आउटफिट में जीनत अमान बेहद खूबसूरत लग रही थीं। स्टेज पर उनकी सादगी और खूबसरती को देखकर एक्टर मनीष पॉल भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मनीष पॉल ने खुद माना कि जीनत अमान वो एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में ग्लैमर्स की परिभाषा को बदला है। यही वजह है कि जीनत 70 और 80 के दशक में सेंसेशन बनकर उभरीं।

    Zeenat Aman Bold Photos

    Photo Credit - Instagram

    70 और 80 के दशक में बनीं फैशन क्वीन

    भले ही आज आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या फिर सोनम कपूर को लोग फैशन क्वीन मानते हों, लेकिन असली फैशन क्वीन का टैग जीनत अमान को ही मिला था। 70 और 80 के दशक में ज़ीनत अमान ने अपने रेट्रो फैशन से पूरी मायानगरी में तहलका मचा दिया था। उनका स्टाइल स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था। बेल-बॉटम, बिग आई सनग्लासेस और बोल्ड आउटफिट्स को बड़े ही अलग अंदाज़ से कैरी करती थीं और यही उनका सिग्नेचर स्टाइल हुआ करता था।

    Zeenat Aman

    Photo Credit - Instagram

    उस दौर में जहां हीरोइन्स बोल्ड और छोटे कपड़े पहनने से कतराती थीं, तब उन्होंने स्लिट स्कर्ट्स और स्विमसूट जैसे कॉस्ट्यूम्स बड़े ही सहज अंदाज़ में पहना और फिल्मी दुनिया में धूम मचा दी। लगभग अपनी हर दूसरी फिल्म में वो ऐसे ही बोल्ड आउटफिट्स को कैरी किया करती थीं और बड़ी बात ये है कि इसका फायदा भी फिल्ममेकर्स को होता था। यहां तक कि थिएटर्स में महज़ जीनत को देखने के लिए लंबी लाइन तक लग जाती थी।

    जीनत की बोल्ड इमेज से हुए विवाद

    जीनत अमान जब फिल्मों में आईं तो फिल्मों में इंडियन लुक्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक को कैरी करके सबकुछ बदल डाला। कैमरे के सामने बेझिझक होकर जीनत आतीं और अपना शॉट देकर निकल जातीं। मेकर्स भी जीनत के लुक्स पर खासा ध्यान देते और उन्हें अलग क्या आउटफिट दिया जाए इस पर चर्चा करते थे। ये फिल्मों में जीनत की बोल्ड इमेज ही थी जिसकी वजह से सेक्स सिंबल का खिताब लोगों ने दे दिया। अब आपको 1978 में आई फिल्म 'सत्यम, शिवम, सुंदरम' तो याद होगी ही। इस फिल्म को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में जीनत के साड़ी वाले लुक ने तहलका मचा दिया था।

    Zeenat Aman photos

    साथ ही फिल्म में बोल्ड सीन्स की भरमार थी, जिसकी वजह से विवादों की लंबी फेहरिस्त खड़ी हो गई थी। वहीं फिल्म के सेट से जीनत अमान की कई तस्वीरें लीक हुईं थीं। उन तस्वीरों में जीनत गीली साड़ी में काफी बोल्ड लुक में दिखीं। ये तस्वीरें आते ही लीक हुईं और पब्लिकेशन हाउस ने इन्हें छाप दिया। इस घटना से राज कपूर इतने नाराज हुए कि, उन्होंने उस पब्लिकेशन के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। फिल्म धीरे धीरे लाइमलाइट आ गई और जब फिल्म रिलीज हुई तो हिट हो गई लेकिन विवाद भी इसके साथ जुड़ गए। जीनत के साड़ी वाले सीन को लेकर कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और इसको लेकर काफी विवाद हुआ।

    आज भी स्टाइलिश हैं जीनत अमान

    वक्त गुजरता गया, साल बदलते गए लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है जीनत का स्टाइल। 'डॉन' की रोमा बनकर उन्होंने अपने फैशन का जलवा दिखाया तो कभी 'हरे कृष्णा हरे राम' में अपने लुक से तहलका मचाया। दोस्ताना हो या फिर कुर्बानी, अलग फिल्मों के साथ जीनत का फैशन गेम भी अव्वल रहा। सालों बाद आज भी जीनत के स्टाइल का हर कोई दीवाना है। सोशल मीडिया पर जबसे वो आईं हैं, तबसे अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

    कभी स्टाइलिश लुक में उनका फोटोशूट आता है, तो कभी अपने डिफरेंट लुक से वो लोगों के होश उड़ा देती हैं। जीनत अमान के स्टाइल और फैशन की वजह से ही उन्हें बॉलीवुड आज भी ग्लैमर्स डीवा के नाम से ही जानता है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मों में ग्लैमर की परिभाषा जीनत अमान ने ही बदली थी और इसीलिए हर दौर के फैशन को अपनाकर खुद को टाइमलेस बना लिया है, जिसकी तारीफें हर कोई करता है। 

