नहीं रहीं संजय खान की पत्नी Zarine Katrak, 81 साल की उम्र में हुआ निधन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय खान की पत्नी और सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष की थीं। आज सुबह अपने मुंबई स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेत्री पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस स्टॉप पर हुई थी जरीन की मुलाकात जरीन के परिवार में उनके पति और बच्चे सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान हैं। संजय और ज़रीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और जल्द ही दोनों एक-दूसरे से प्यार हो गया। साल 1966 में उन्होंने शादी कर ली। जरीन ने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में काम किया था।