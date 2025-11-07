नहीं रहीं संजय खान की पत्नी Zarine Katrak, 81 साल की उम्र में हुआ निधन
दिग्गज अभिनेता-फिल्म निर्माता संजय खान की पत्नी और सुजैन और जायेद खान की मां जरीन खान का गुरुवार को उनके मुंबई स्थित आवास पर निधन हो गया। वह उम्र संबंधी समस्याओं के कारण कुछ समय से बीमार थीं। उनके निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय खान की पत्नी और सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष की थीं। आज सुबह अपने मुंबई स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेत्री पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं।
बस स्टॉप पर हुई थी जरीन की मुलाकात
जरीन के परिवार में उनके पति और बच्चे सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान हैं। संजय और ज़रीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और जल्द ही दोनों एक-दूसरे से प्यार हो गया। साल 1966 में उन्होंने शादी कर ली। जरीन ने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में काम किया था।
यह भी पढ़ें- अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बाद ऋतिक रोशन ने भी खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार
इंटीरियर डिजाइनर थीं जरीन
जरीन कटराक एक जानी-मानी मॉडल, एक्ट्रेस और इंटीरियर डिज़ाइनर थीं। साल 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपनी अद्भुत सुंदरता और सहजता के लिए जानी जाने वाली, जरीन उन शुरुआती चेहरों में से एक थीं जिन्होंने भारत के फैशन और ऐड इंडस्ट्री को आकार देने में मदद की। उन्हें उनकी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति के अलावा अभिनेता-निर्देशक संजय खान से उनकी शादी के लिए भी जाना जाता था। ग्लैमर और अदकारी के साथ होने के बावजूद जरीन ने शादी के बाद खुद को बच्चों और फैमिली में ही समेटे रखा।
हाल ही में सुजैन ने मनाया था उनका जन्मदिन
इस साल जुलाई में सुजैन खान ने उनका 81वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां जरीन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिताए कुछ पलों का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ, सुज़ैन ने लिखा, "मां मिया। मेरी मां आप कितनी अद्भुत मां हैं। मेरी खूबसूरत, सुंदर मां, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो कुछ भी करती हूं और जो कुछ भी मैं अपने जीवन में रचती हूं, वह सब आपके द्वारा मेरे दिल, मेरे दिमाग और मेरे साहस को गढ़ने के तरीके से जुड़ा है मैं आपकी छोटी बच्ची होने पर बहुत सम्मानित और आभारी हूं। ब्रह्मांड हमेशा आपकी रक्षा करे और आपके प्यार और मुस्कान को फैलाता रहे आपका यह साल बेहद शानदार हो!!!"
बता दें कि सुजैन खान ने चार साल डेटिंग के बाद साल 2000 में शादी कर ली थी। साल 2014 में उनका तलाक हो गया। इस शादी से उनके दो बेटे ऋहान और ऋदान हैं।
यह भी पढ़ें- अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बाद ऋतिक रोशन ने भी खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।