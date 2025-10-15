Language
    अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बाद ऋतिक रोशन ने भी खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    अभिनेता ऋतिक रोशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और करण जौहर के बाद ऋतिक ने भी अपनी पहचान और छवि के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसका उद्देश्य नकली उत्पादों और अवैध गतिविधियों में उनकी छवि के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।  

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेता अभिषेक, ऐश्वर्या और करण जौहर के बाद अब बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें