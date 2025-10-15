अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बाद ऋतिक रोशन ने भी खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार

अभिनेता ऋतिक रोशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और करण जौहर के बाद ऋतिक ने भी अपनी पहचान और छवि के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसका उद्देश्य नकली उत्पादों और अवैध गतिविधियों में उनकी छवि के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।