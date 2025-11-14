'गिद्धों की तरह मत बनो', Dharmendra के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड से बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जिन्होंने हर किसी को परेशान किया है। कई दिग्गज कलाकारों का बीते दिनों निधन हुआ है, जिसमें पंकज धीर, असरानी, जुबिन गर्ग, सुलक्षणा पंडित का नाम शामिल है। इधर हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र भी अस्पताल में भर्ती हुए, इसके बाद उनके निधन की भी खबर उड़ी। हद तो तब हो गई जब देओल फैमिली को इस पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। मुंबई में धर्मेंद्र के घर के बाहर हाल ही में जब पैपराजी मौजूद था तो सनी देओल ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। इसके अलावा कई और स्टार्स भी इस मुश्किल में भी कैमरों की कवरेज पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब इसमें पंकज धीर के बेटे और एक्टर निकितन धीर का नाम शामिल हुआ है।

पैपराजी पर भड़के निकितन धीर

दरअसल अभिनेता निकितन धीर ने हाल ही में अपने पिता पंकज धीर को खोया है। हाल ही में अब उन्होंने पैपराजी द्वारा किए गए बर्ताव के प्रति जमकर भड़ास निकाली है। हुआ ये कि पैपराजी धर्मेंद्र के घर के बाहर और अस्पताल के बाहर मौजूद थे। इसके अलावा अभिनेता जीतेंद्र का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सीढ़ियों से गिरते नजर आए थे। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और कई पैपराजी पेजेस ने इस वीडियो को शेयर किया था। इसी मीडिया और पैपराजी कवरेज से निकितन धीर काफी खफा हुए हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। निकितन ने कहा कि,