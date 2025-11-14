'गिद्धों की तरह मत बनो', Dharmendra के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर!
मुंबई में धर्मेंद्र के घर के बाहर हाल ही में जब पैपराजी मौजूद था तो सनी देओल ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। इसके अलावा कई और स्टार्स भी इस मुश्किल में भी कैमरों की कवरेज पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब इसमें पंकज धीर के बेटे और एक्टर निकितन धीर का नाम शामिल हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड से बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जिन्होंने हर किसी को परेशान किया है। कई दिग्गज कलाकारों का बीते दिनों निधन हुआ है, जिसमें पंकज धीर, असरानी, जुबिन गर्ग, सुलक्षणा पंडित का नाम शामिल है। इधर हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र भी अस्पताल में भर्ती हुए, इसके बाद उनके निधन की भी खबर उड़ी। हद तो तब हो गई जब देओल फैमिली को इस पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। मुंबई में धर्मेंद्र के घर के बाहर हाल ही में जब पैपराजी मौजूद था तो सनी देओल ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। इसके अलावा कई और स्टार्स भी इस मुश्किल में भी कैमरों की कवरेज पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब इसमें पंकज धीर के बेटे और एक्टर निकितन धीर का नाम शामिल हुआ है।
पैपराजी पर भड़के निकितन धीर
दरअसल अभिनेता निकितन धीर ने हाल ही में अपने पिता पंकज धीर को खोया है। हाल ही में अब उन्होंने पैपराजी द्वारा किए गए बर्ताव के प्रति जमकर भड़ास निकाली है। हुआ ये कि पैपराजी धर्मेंद्र के घर के बाहर और अस्पताल के बाहर मौजूद थे। इसके अलावा अभिनेता जीतेंद्र का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सीढ़ियों से गिरते नजर आए थे। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और कई पैपराजी पेजेस ने इस वीडियो को शेयर किया था। इसी मीडिया और पैपराजी कवरेज से निकितन धीर काफी खफा हुए हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। निकितन ने कहा कि,
''मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा खोया और मैंने ये देखा कि पैपराजी और ये लोग वाकई में कितने घटिया हो सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आप इंसानों से घिरे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप गिद्धों से घिरे हुए हैं। मेरे दिल में पैपराजी के लिए जो भी इज्जत थी वो सब खो गई। मैंने देखा कि कैसे वो किस तरह से जीतेंद्र जी के वीडियोज बना रहे थे और सिर्फ चंद व्यूज पाने के लिए। इसके बाद अब वो धर्मेंद्र जी को लेकर कवरेज कर रहे हैं और उनके वीडियोज बना रहे हैं। क्या सच में आज लाइक्स और व्यूज ही सबकुछ है। सच में इंसानियत मर चुकी है। ऐसे में इंसानियत का तमाशा मत बनाओ। दूसरों के प्रति आप इतना क्रूर कैसे हो सकते हो। हो सके तो इसे समझने की कोशिश जरूर कीजिए।'
आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पैपराजी पर अलग-अलग सितारों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसमें करण जौहर और अमीषा पटेल से लेकर खुद ईशा देओल और हेमा मालिनी का नाम शुमार है। इन सितारों ने धर्मेंद्र पर चलने वाली मीडिया कवरेज और फोटो-वीडियो कवरेज पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
यह भी पढ़ें- 'कोई एथिक्स नहीं...' Dharmendra को लेकर चढ़ा Amitabh Bachchan का पारा, निकितन धीर ने भी पैप्स पर निकाली भड़ास
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।