Dharmendra Video: हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक करने वाला शख्स गिरफ्तार, लोगों ने लगाई थी फटकार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले हफ्ते गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लगभग 10 दिनों के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता को अब छुट्टी मिल गई है और वह घर पर हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन इस बीच, धर्मेंद्र की खराब सेहत के बीच परिवार के निजी पलों को दिखाने वाला एक वीडियो अस्पताल से लीक हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया।

इस वीडियो के लीक होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए और उस शख्स को सोशल मीडिया पर जमकर फटकार लगाई जिसने यह वीडियो वायरल किया था। हालांकि अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार हुआ वीडियो लीक करने वाला शख्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस अस्पताल कर्मचारी ने चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक किया था, उसकी पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे चलकर जवाबदेही और सख्त प्राइवेसी के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सहयोग कर रहा है।