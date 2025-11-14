Dharmendra Video: हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक करने वाला शख्स गिरफ्तार, लोगों ने लगाई थी फटकार
Dharmendra Video Leak: अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने के चलते वे 10 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके परिवार ने मीडियो और आम लोगों से अपील की थी कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एक शख्स ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक कर दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले हफ्ते गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लगभग 10 दिनों के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता को अब छुट्टी मिल गई है और वह घर पर हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन इस बीच, धर्मेंद्र की खराब सेहत के बीच परिवार के निजी पलों को दिखाने वाला एक वीडियो अस्पताल से लीक हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया।
इस वीडियो के लीक होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए और उस शख्स को सोशल मीडिया पर जमकर फटकार लगाई जिसने यह वीडियो वायरल किया था। हालांकि अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या है वीडियो में ?
वीडियो में धर्मेंद्र अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके आस-पास बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, और पोते करण देओल और राजवीर देओल भी हैं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उनके बगल में बैठी दिखाई दे रही हैं। सनी देओल अपनी मां को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं यह वीडियो 1.30 मिनट से भी ज्यादा का है। चूंकि वीडियो बेहद निजी था, इसलिए फैंस ने इस वीडियो को लेकर नाराजगी जताई और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान ना करने की निंदा की।
गिरफ्तार हुआ वीडियो लीक करने वाला शख्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस अस्पताल कर्मचारी ने चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक किया था, उसकी पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे चलकर जवाबदेही और सख्त प्राइवेसी के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सहयोग कर रहा है।
धर्मेंद्र को मिली हॉस्पिटल से छुट्टी
12 नवंबर को, धर्मेंद्र के परिवार ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, 'श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। हम मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे किसी भी तरह की अटकलों से बचें और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। हम उनके जल्दी ठीक होने की की कामना करते हैं और आपके प्यार, प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं'।
