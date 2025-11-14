धर्मेंद्र की पहली हीरोइन...दिलीप कुमार की फर्स्ट गर्लफ्रेंड...जीजा से शादी, दर्दभरी है कामिनी कौशल की कहानी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में कामिनी कौशल ने अलविदा कहा है। कामिनी कौशल देश की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस रही हैं। कामिनी कौशल उन अभिनेत्रियों में रही हैं, जिन्होंने अपने करियर में तो शानदार अभिनय किया ही, साथ ही वो बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस रहीं, जो सबसे ज्यादा जीकर गईं। उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी वो काम करती रहीं और यही वजह है कि उन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया, लेकिन कामिनी कौशल के एक्ट्रेस बनने की कहानी इतनी आसान नहीं है। निजी जीवन में भी उन्होंने बहुत संघर्ष झेला है। आइए जानते हैं कामिनी कौशल की जिंदगी के कुछ अनकहे और अनसुने किस्सों के बारे में...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

40 के दशक में ही हिट हो गईं थीं कामिनी कौशल

कामिनी कौशल का असली नाम उमा कश्यप था और उनका जन्म साल 1927 में 16 फरवरी को लाहौर में हुआ था। कामिनी के पिता प्रो. शिव राम कश्यप पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर में बोटनी के प्रोफेसर हुआ करते थे। भारत में तो उन्हें काई विज्ञान यानि ब्रायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पौधों की छह नई प्रजातियों की खोज की थी। कामिनी दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी थीं। महज 7 साल की उम्र में ही कामिनी के सर से पिता का साया हट गया था।

यह भी पढ़ें- 'गिद्धों की तरह मत बनो', Dharmendra के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर! इसके बाद वो नाटकों में काम करने लगीं इसके बाद उन्हें फिल्ममेकर चेतन आनंद ने उनकी आवाज सुनकर ही उन्हें 1946 में फिल्म नीचा नगर का ऑफर दिया था और यहीं से कामिनी के फिल्म सफर की शुरूआत हो गई थी। कामिनी की फिल्म नीचा नगर कान फिल्म फेस्टिवल में गई और तो और उन्हें पाल्मे डोर पुरुस्कार भी मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। आजादी के दौरान वो देश की बड़ी एक्ट्रेस बनकर उभरीं। इसके बाद उन्होंने शहीद, नदिया के पार, आग, जिद्दी, शबनम, आरजू और बिराज बहू समेत कई फिल्मों में काम किया। यहां तक कि कामिनी कौशल ही वो हैं, जो धर्मेंद्र (Dharmendra1t6) की पहली हीरोइन थीं। हालांकि धर्मेंद्र और कामिनी कौशल ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों ने आदमी और इंसान, यकीन, खुदा कसम समेत कई फिल्मों में काम किया।

जीजा से हुई थी कामिनी कौशल की शादी

कामिनी कौशल फिल्मों में आते ही शादी भी कर ली थी। हालांकि यह शादी बहुत मुश्किल हालातों में हुई थी। दरअसल कामिनी कौशल ने साल 1948 में बी.एस, सूद से शादी की थी। बी.एस.सूद कामिनी कौशल की बड़ी बहन के पति थे और दोनों दो बच्चों के माता-पिता भी थे। लेकिन साल 1948 में उनकी बहन का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसके बाद उनका परिवार बिखर गया। ऐसे में बच्चों की परवरिश के लिए कामिनी कौशल की शादी उन्हीं की बहन के पति से करवा दी गई थी। हालांकि उस वक्त यह कोई बड़ी बात नहीं थी।

दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड थीं कामिनी

फिल्मों में जहां कामिनी कौशल का करियर हिट रहा तो वहीं निजी जीवन में भी वो खूब चर्चा में रहीं। दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के साथ उनका खूब नाम जुड़ा और कहा गया कि दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड कामिनी कौशल ही थीं। साल 1948 में आई फिल्म शहीद में दोनों साथ नजर आए थे। इस फिल्म में दोनों ने काम किया और यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। खबर तो ये तक आई कि दोनों शादी तक करने वाले थे लेकिन कामिनी के भाईयों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि कामिनी पहले से ही शादीशुदा थीं। इसके बावजूद भी कामिनी को दिलीप साहब से इश्क हो गया था।

जब कामिनी को पहचान नहीं पाए दिलीप कुमार

साल 2013 में एक्टर प्राण के चौथे में कामिनी कौशल गईं थीं। यहीं पर दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ पहुंचे थे। जब यहां दिलीप साहब आए तो वो कामिनी को पहचान ही नहीं पाए थे। ये देख कामिनी कौशल का दिल बहुत टूट गया था। खुद कामिनी ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया था और कहा था कि, 'जब दिलीप साहब ने मुझे ब्लैंक लुक दिया तो मेरा दिल टूट गया। दरअसल, उस वक्त तक उन्हें किसी को भी पहचानने में दिक्कत होने लगी थी। हालांकि मुझे यह देखकर बहुत दुख भी हुआ और मैं वहां से चली गई'।