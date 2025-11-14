बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस Kamini Kaushal का निधन, 98 साल की उम्र में कहा अलविदा
दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का हाल ही में निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हुआ है। बॉलीवुड में कामिनी कौशल ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन अब उनके निधन से फैंस और उनके करीबियों को काफी दुख पहुंचा है
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का हाल ही में निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हुआ है। बॉलीवुड में कामिनी कौशल ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन अब उनके निधन से फैंस और उनके करीबियों को काफी दुख पहुंचा है। फिल्म जर्नलिस्ट विक्की लालवानी ने इस बात की जानकारी दी है और अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि, कामिनी कौशल जी का परिवार काफी निजी है और इस मुश्किल वक्त में सबकुछ वो प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। हालांकि कामिनी कौशल के निधन के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है लेकिन माना जा रहा है कि, उम्र संबंधी समस्याओं के चले कामिनी कौशल का निधन हुआ है।
आजादी से पहले किया था डेब्यू
कामिनी कौशल का जन्म 24 फरवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने साल 1946 में फिल्म नीचा नगर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड भी मिला था। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शुमार रही हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर कई यादगार किरदारों को निभाया। साल 1946 से लेकर 1963 तक कामिनी कौशल ने एक्ट्रेस के तौर पर कई अहम फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार, धर्मेंद्र, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कुमार के साथ काम किया। लेकिन आज कामिनी कौशल के जाने से हिंदी सिनेमा के एक और स्वर्णिम अध्याय का अंत हुआ है।
