बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस Kamini Kaushal का निधन, 98 साल की उम्र में कहा अलविदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल (Kamini Kaushal) का हाल ही में निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हुआ है। बॉलीवुड में कामिनी कौशल ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन अब उनके निधन से फैंस और उनके करीबियों को काफी दुख पहुंचा है। फिल्म जर्नलिस्ट विक्की लालवानी ने इस बात की जानकारी दी है और अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि, कामिनी कौशल जी का परिवार काफी निजी है और इस मुश्किल वक्त में सबकुछ वो प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। हालांकि कामिनी कौशल के निधन के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है लेकिन माना जा रहा है कि, उम्र संबंधी समस्याओं के चले कामिनी कौशल का निधन हुआ है।