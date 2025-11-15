23 दिन बाद 90 साल के हो जाएंगे 'ही-मैन' Dharmendra, बर्थडे से 3 दिन पहले एक्टर की बड़ी फिल्म होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra) हिंदी सिनेमा के ही-मैन यूं ही नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने एक साल में 8 ब्लॉकबस्टर दी हैं। रोमांस से एक्शन हीरो बन उन्होंने दर्शकों के दिलों पर कब्जा जमाया। पिछले 6 दशक से वह लगातार सिनेमा में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से राज कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धर्मेंद्र ने दो साल पहले ही 87 साल की उम्र में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी के साथ लिपलॉक सीन कर फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया था। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा... अभिनेता अपने स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल चुराने में एक्सपर्ट हैं।

23 दिन बाद 90 के हो जाएंगे धर्मेंद्र अब जल्द ही शोले के वीरू (Sholay Veeru) 90 साल के हो जाएंगे। 8 दिसंबर 2025 को धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है जो वह अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जन्मदिन से ठीक पहले उनकी एक बड़ी फिल्म भी रिलीज हो रही है जो सेलिब्रेशन को डबल बना देगी।