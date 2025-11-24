Dharmendra Death: 6 दशकों का स्टारडम... 300 से अधिक फिल्में, पंजाब के धरम ऐसे बने बॉलीवुड के 'He-Man'

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    Dharmendra Death News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Death) का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हुआ है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जो लोकप्रियता धर्मेंद्र को हासिल हुई है, वो कम ही लोगों को होती है। धर्मेंद्र ने अपने करियर (Dharmendra Films) में कई बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। आज हम आपको धर्मेंद्र 6 दशकों की उन फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनके दम पर धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही-मैन बने।

    ऐसे बॉलीवुड के ही-मैन बने धर्मेंद्र

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Death) का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हुआ है (Dharmendra Passes away) और वह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में जो लोकप्रियता धर्मेंद्र को हासिल हुई है, वो कम ही लोगों को होती है।

    पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। धर्मेंद्र ने अपने करियर (Dharmendra Films) में कई बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। आज हम आपको धर्मेंद्र 6 दशकों की उन फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनके दम पर धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही-मैन बने।

    60 साल से ज्यादा रहा धर्मेंद्र का करियर

    धर्मेंद्र ने अपने 60 साल से ज़्यादा के करियर में, ज़बरदस्त एक्शन फिल्मों से लेकर दिल छू जाने वाले और रोमांटिक किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है। कभी वो कॉमेडी हीरो बनकर आए तो कभी उन्होंने लोगों को रुला तक दिया। अभिनय ऐसा कि जिसने धर्मेंद्र को देखा वो खुद को उनका मुरीद होने से रोक ना सका।

    8 दिसंबर, 1935 को जन्मे धरम सिंह देओल ने 1960 में फिल्म "दिल भी तेरा हम भी तेरे" से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उनके लुक्स, अपनी ऑनस्क्रीन अपीयरेंस और अपने स्वभाव से वह हमेशा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में मशहूर रहे।

    बड़ी हीरोइनों के साथ किया रोमांस

    धर्मेंद्र की इमेज एक तरफ जहां रफ-टफ हीरो की रही, तो वहीं धरम पाजी का जलवा रोमांटिक हीरो के तौर पर भी अच्छा खास रहा। 1960 और 70 के दशक में धर्मेंद्र सुपरस्टार बने और मीना कुमारी, आशा पारेख और हेमा मालिनी समेत कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने रोमांस किया और रोमांटिक फिल्मों के जरिए वो दर्शकों के लिए रोमांस के बादशाह भी बने, तो वहीं बंदिनी, फूल और पत्थर और अनुपमा जैसी फ़िल्मों ने एक अभिनेता के रूप में एक नई पहचान दी।

    इन फिल्मों के जरिए उन्होंने पर्दे पर अपनी भावनाओं को उकेरा और एक अलग छवि भी पर्दे पर बनाई। साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में उनकी भूमिका ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दिलाई और एक मज़बूत और संवेदनशील हीरो बना दिया, जिसे देखने के बाद लोग मान गए कि धर्मेंद्र हर किरदार के लिए परफेक्ट हैं।

    शोले से बदल गई किस्मत

    साल 1975 में धर्मेंद्र को एक ऐसा स्टारडम मिला जिसके लिए उन्होंने लंबे वक्त तक इंतजार किया। दरअसल इस साल वह फिल्म शोले में नजर आए। शोले के साथ धर्मेंद्र की विरासत नई ऊँचाइयों पर पहुंची, जहाँ वीरू का उनका किरदार बॉलीवुड की जुंबा पर आ गया और यहीं से धर्मेंद्र को एक नया मिल गया, वीरू।

    dharam

    इसके बाद उन्होंने चुपके-चुपके, यादों की बारात, ड्रीम गर्ल और धरमवीर जैसी कई हिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का दिल जीता और अपनी धाक बॉक्स ऑफिस पर जमाए रखी।

    देशभक्ति फिल्मों के भी हीरो बने धर्मेंद्र

    रोमांटिक हीरो के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने 80 और 90 के दशक में, एक्शन और देशभक्ति फिल्मों की ओर रुख किया। धर्मेंद्र ने अपने बेटों सनी और बॉबी देओल को लॉन्च करने में मदद करते हुए अपनी उसी भूमिका को बरकरार रखा।

    कभी वह फिल्मों में दादाजी बने तो कभी पिताजी बने। परिवार को जोड़ने वाली अपने जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, तो कभी यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। इन फिल्मों में वो अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ दिखे।

    अपने करियर में धर्मेंद्र ने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों के जरिए वह हमेशा ही लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। एक ऐसे अभिनेता जो हमेशा ही सदाबहार रहेंगे।


    धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी

    dharmendra filmography

     

