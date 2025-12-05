Language
    Sholay Trailer: अब गब्बर को मार ठाकुर लेगा अपना बदला, 'शोले: द अनकट वर्जन' का ट्रेलर रिलीज 

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    Sholay Trailer: 1975 में रिलीज हुई धर्मेंद्र-अमिताभ की शोले ने भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में पहचान दिलाई। इस साल फिल्म ने 50 साल पूरे कर लिए हैं और इस ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र-अमिताभ की शोले का ट्रेलर रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले: द फाइनल कट का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो भारत की सबसे मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म की 50वीं सालगिरह पर 12 दिसंबर, 2025 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज का प्रीव्यू है। कल्ट क्लासिक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और अब जल्द ही जय और वीरू की जोड़ी बड़े पर्दे पर गब्बर से टक्कर लेती हुई दिखाई देगी।

    अनकट वर्जन होगा रिलीज

    पहली बार, दर्शक रमेश सिप्पी की 1975 की एपिक फिल्म का ओरिजिनल अनकट वर्शन देखेंगे जिसे डॉल्बी 5.1 साउंड के साथ 4K में रिस्टोर किया गया है। ट्रेलर में द ग्रेटेस्ट स्टोरी नेवर टोल्ड टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अचीवमेंट के तौर पर फिल्म की रेप्युटेशन पर एक प्ले है, क्योंकि आम दर्शकों ने यह कम्प्लीट, अनकट वर्शन कभी नहीं देखा है।

    धर्मेंद्र के निधन के बाद ट्रेलर ने दर्शकों को किया इमोशनल

    कहानी पूर्व पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह के बारे में है, जो कुख्यात डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए दो छोटे बदमाशों, करिश्माई वीरू और जय को हायर करते हैं। गब्बर सिंह अपने आतंक से रामगढ़ के लोगों को काफी परेशान करते हैं और उसने ठाकुर बलदेव सिंह के साथ भी काफी गलत किया है। प्रीव्यू में जय और वीरू की मशहूर पार्टनरशिप दिखाई गई है, जिसका रोल अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने किया है, साथ ही संजीव कुमार का ठाकुर के रूप में इमोशनल रोल, हेमा मालिनी की चार्मिंग बसंती, जया बच्चन की शांत और दमदार राधा, और अमजद खान का यादगार विलेन गब्बर सिंह भी दिखाया गया है। धर्मेंद्र और असरानी के निधन के बाद ट्रेलर रिलीज और भी इमोशनल हो गया है, जिससे यह रीइश्यू उनकी विरासत को एक ट्रिब्यूट है।

    फिल्म में दिखेगी ओरिजिनल एंडिंग

    सिप्पी फिल्म्स बैनर को फिर से शुरू करते हुए शहजाद सिप्पी ने कहा, 'यह एक मील का पत्थर है जो आखिरकार ‘शोले’ को ठीक वैसा ही दिखाता है जैसा इसे दिखाया जाना था। इस वर्जन में फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग के साथ-साथ आर.डी. बर्मन का बनाया ओरिजिनल साउंडट्रैक भी है। मैं दर्शकों के इसे पहली बार बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं कर सकता'।

    इमरजेंसी की वजह से बदला था फिल्म का क्लाईमैक्स

    रिस्टोर किया गया वर्जन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और सिप्पी फिल्म्स के बीच तीन साल के कोलेबोरेशन के बाद आया है, जिसका जून में इटली के इल सिनेमा रिट्रोवाटो फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। उस स्क्रीनिंग में ओरिजिनल एंडिंग को पहली बार पब्लिक में देखा गया, जिसमें ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के बजाय मार देता है, यह एक बदलाव था जिसे 1975 में इमरजेंसी के दौरान भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने जरूरी कर दिया था।

    सालों तक किया बॉक्स ऑफिस पर राज

    मशहूर जोड़ी सलीम-जावेद की लिखी शोले में सर्जियो लियोन, अकीरा कुरोसावा और जॉन स्टर्गेस के वेस्टर्न असर के साथ खास इंडियन कहानी भी है। शुरुआती तौर पर ठीक-ठाक पसंद किए जाने के बावजूद, 204 मिनट की इस एपिक फिल्म ने 15 अगस्त, 1975 को रिलीज होने के बाद 19 सालों तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर राज किया और मुंबई के मिनर्वा सिनेमा में लगातार पांच साल तक चली। 2002 के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पोल ने इसे अब तक की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बताया, जबकि BBC इंडिया ने 1999 में इसे फिल्म ऑफ द मिलेनियम का ताज पहनाया।

    1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की शोले में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमजद खान ने अहम रोल निभाए थे। फिल्म के डायलॉग, कहानी और गाने आज भी दर्शकों के बीच उतने ही फेमस हैं।

