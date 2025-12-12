'ऐसी फिल्में कभी-कभार...', Dhurandhar के विवाद पर एक्टर का रिएक्शन, आदित्य धर को लेकर दिया ये बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही है। स्पाई एक्शन थ्रिलर में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को दीवाना बना दिया। सिनेमाघर फुल हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की खूब बल्ले-बल्ले हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है, बल्कि दर्शकों और क्रिटिक्स की तारीफें भी बटोर रही है। हालांकि, कुछ लोग इस फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता रहे हैं।

धुरंधर के विवाद पर गौरव का रिएक्शन धुरंधर की आलोचना पर अब एक्टर गौरव गेरा (Gaurav Gera) ने रिएक्ट किया है। गौरव ने फिल्म में स्पाई एजेंट और इन्फोर्मर मोहम्मद आलम की भूमिका निभाई है। उन्होंने जूम के साथ बातचीत में धुरंधर के विवाद पर चुप्पी तोड़ी और पहले इस फिल्म को देखने, फिर जज करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा-