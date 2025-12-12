Language
    'ऐसी फिल्में कभी-कभार...', Dhurandhar के विवाद पर एक्टर का रिएक्शन, आदित्य धर को लेकर दिया ये बयान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:21 AM (IST)

    Dhurandhar Controversy: एक तरफ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे लहरा रही है तो दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर विवाद भी पनप रहा है। अब फिल्म में अहम भूमिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर के विवाद पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही है। स्पाई एक्शन थ्रिलर में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को दीवाना बना दिया। सिनेमाघर फुल हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की खूब बल्ले-बल्ले हो रही है।

    5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है, बल्कि दर्शकों और क्रिटिक्स की तारीफें भी बटोर रही है। हालांकि, कुछ लोग इस फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। 

    धुरंधर के विवाद पर गौरव का रिएक्शन

    धुरंधर की आलोचना पर अब एक्टर गौरव गेरा (Gaurav Gera) ने रिएक्ट किया है। गौरव ने फिल्म में स्पाई एजेंट और इन्फोर्मर मोहम्मद आलम की भूमिका निभाई है। उन्होंने जूम के साथ बातचीत में धुरंधर के विवाद पर चुप्पी तोड़ी और पहले इस फिल्म को देखने, फिर जज करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा-

    मैं बस उन लोगों से इतना कहूंगा कि प्लीज पहले जाकर फिल्म देखें। मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट याद है जिसमें लिखा था ‘धुरंधर ने भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित किया है’ और मैं यहां इसका जिक्र करना चाहूंगा। ऐसी फिल्में कभी-कभार आती हैं और आदित्य धर सिनेमा की अपनी ही लीग में हैं। मुझे एक एक्टर और एक दर्शक के तौर पर उन पर बहुत गर्व है।

    कब आ रही है धुरंधर 2?

    धुरंधर की रिलीज के साथ ही अनाउंस कर दिया गया था कि धुरंधर 2 कब रिलीज हो रही है। तीन महीने बाद सिनेमाघरों में उतरने वाली सीक्वल के बारे में गौरव ने कहा, "मैं बस इतना भरोसा दिला सकता हूं कि धुरंधर 2 चीजों को बड़े लेवल पर ले जाएगा। यह और बेहतर है।" 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही धुरंधर 2 का क्लैश यश स्टारर टॉक्सिक से होने वाला है। इस पर गौरव ने कहा कि एक अच्छी फिल्म अपनी ऑडियंस बना लेती है।

