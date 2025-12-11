Dhurandhar का रहमान डकैत बनते हुए Akshaye Khanna को सताई पिता की याद, शीशे में दिखी विनोद खन्ना की छवि
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत को काफी पसंद किया जा र ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है।
रणवीर सिंह भले ही धुरंधर के लीड एक्टर हो, लेकिन उनसे ज्यादा फैंस को फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार पसंद आ रहा है। उन्होंने 'धुरंधर' में पाकिस्तान के खूंखार गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया है। हर जगह से तारीफ पाने वाले अक्षय खन्ना जब इस किरदार के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्हें अपने पिता विनोद खन्ना की याद आ गई और वह काफी भावुक हो गए, जिसका खुलासा उनकी मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील ने किया है।
रहमान डकैत बनते समय सताई विनोद खन्ना की याद
इस बात में कोई दोराय नहीं है कि अक्षय खन्ना जो भी किरदार चुनते हैं, उसमें डूब जाते हैं। छावा में औरंगजेब हो या फिर कोई भी किरदार, उनकी मेहनत पर्दे पर साफ नजर आती है। 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार के लिए भी वह कई-कई घंटों तक प्रोस्थेटिक मेकअप करवाते थे। द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशीला ने कहा, "वह अपने अब तक के सभी किरदारों से कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और अपने किरदारो का करिश्मा बरकरार रखना चाहते थे। उनके किरदार में एक अजीब सी सरलता है, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है"।
यह भी पढ़ें- जब बीवी-बच्चों को छोड़ संन्यासी बन गए थे Vinod Khanna, पिता के जाने के बाद ऐसी हो गई थी अक्षय खन्ना की हालत
प्रीतिशीला ने आगे बताया, "अक्षय खन्ना को ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा, हमने उनके बालों में एक हल्की सी वेव बनाई, जो उनके झड़ते हेयरलाइन को दिखाती है। उनके सिर पर घने बाल नहीं हैं। मुझे याद है, जब हम ट्रायल कर रहे थे तो, उन्होंने खुद को शीशे में देखा और एक्टर को अपने स्वर्गीय पिता विनोद खन्ना की याद आ गई"।
अक्षय खन्ना में दिखी विनोद खन्ना की छवि
न सिर्फ अपने बालों को शीशे में देखकर अक्षय खन्ना को खुद में पिता की छवि नजर आई, बल्कि फैंस को भी 'धुरंधर' के आइटम सॉन्ग में अक्षय खन्ना का 2 सेकंड का डांस देखकर विनोद खन्ना की झलक उनमें दिखाई दी।
धुरंधर में न सिर्फ अक्षय खन्ना, बल्कि रणवीर सिंह को अपने बाल बढ़ाने से लेकर 'हमजा' के लुक में ढलने के लिए हर दिन तकरीबन डेढ़ से 2 घंटे मिरर के सामने बिताने पड़ते थे, क्योंकि उनका प्रोस्थेटिक मेकअप का प्रोसेस काफी लंबा होता था। धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन भी मुख्य भूमिका में हैं।
