जब बीवी-बच्चों को छोड़ संन्यासी बन गए थे Vinod Khanna, पिता के जाने के बाद ऐसी हो गई थी अक्षय खन्ना की हालत
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यह साल अक्षय खन्ना के लिए बहुत खास रहा। पहले खलनायिकी में छावा के लिए उन्हें खूब प्रशंसा मिली और इन दिनों वह धुरंधर की वजह से छाए हुए हैं। बॉलीवुड के 'रहमान डकैत' ने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है।
अक्षय खन्ना ने हमेशा ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। वह अपनी प्राइवेट लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है, जब वह अपनी निजी जिंदगी के राज खोले। मगर एक बार उन्होंने अपने पिता के संन्यासी बनने पर बात की थी।
जब परिवार को छोड़ चले गए थे विनोद खन्ना
दरअसल, करियर के पीक पर आकर विनोद खन्ना ने सारी मोह माया, पत्नी, बच्चे और घर को छोड़ संन्यासी बनने के लिए विदेश चले गए थे। उन्होंने ओशो यानी आचार्य रजनीश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और US के ओरेगन में रहने लगे थे। उस वक्त अक्षय़ खन्ना (Akshaye Khanna) सिर्फ 5 साल के थे। पिता के घर छोड़ने के बाद अक्षय की क्या हालत हुई थी, इस बारे में अभिनेता ने बात की थी।
पिता के जाने के बाद अक्षय खन्ना की हुई थी ये हालत
अक्षय खन्ना ने बताया था कि उस वक्त तो वह नहीं समझ पाए थे कि उनके पिता क्यों छोड़कर चले गए, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़े हुए, उन्हें पता चला कि ओशो कौन थे और उनके पिता ने अपना घर क्यों छोड़ा। मिड-डे के साथ बातचीत में अभिनेता ने कहा, "इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ अपने परिवार को छोड़ने तक ही नहीं, बल्कि 'संन्यास' लेने तक था। संन्यास का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी छोड़ देना - परिवार उनका सिर्फ एक हिस्सा है। यह जिंदगी बदलने वाला फैसला था, जो उन्हें उस समय लेना जरूरी लगा। पांच साल की उम्र में मेरे लिए इसे समझना नामुमकिन था। अब मैं इसे समझ सकता हूं।"
अपने पिता को समझते हुए अक्षय खन्ना ने कहा था, "इसका मतलब है कि किसी चीज ने उन्हें अंदर से इतना ज्यादा हिला दिया होगा, कि उन्हें लगा कि इस तरह का फैसला उनके लिए सही था। खासकर जब आपके पास जिंदगी में सब कुछ हो। जब जिंदगी ऐसी न लगे कि अब आपके पास पाने के लिए और कुछ बचा है। ऐसा फैसला लेने के लिए इंसान के अंदर बहुत बड़ी उथल-पुथल या भूकंप होना चाहिए। लेकिन उस पर टिके भी रहना चाहिए। कोई फैसला ले सकता है और कह सकता है कि यह मुझे सूट नहीं करता - चलो वापस चलते हैं।"
क्यों विनोद खन्ना लौट आए थे घर?
विनोद खन्ना सालों बाद अपने घर लौट आए थे। अपने पिता की वापसी पर अभिनेता ने कहा था, "बात बस इतनी थी कि कम्यून को खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और सबको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ा। तभी वह वापस आए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वह कभी वापस आते।"
